Trabajadores del GIRSU Formosa cortaron la Ruta Nacional N°11 en reclamo salarial

El grupo de trabajadores del Centro de Gestión Ambiental de Formosa, iniciaron en el día de ayer un reclamo por falta de pago de salarios, cortaron uno de los accesos a la ciudad y pidieron la renuncia del funcionario a cargo. “A nosotros no nos están pagando hace dos meses”, expresó Jazmín, una de las trabajadoras, al Grupo de Medios TVO.

“El motivo es por falta de pago y por amenazas del director de la planta recicladora. A nosotros no nos están pagando hace dos meses y se supone que nos iban a dar un sueldo digno, pero hasta ahora no tenemos resultado de la paga. El único pago que tuvimos fue en diciembre, el 24, y fue de $5.000, a los que tienen el beneficio de Potenciar Trabajo le pagaron $2.000; después en diciembre, pero el 31, nos volvieron a pagar $5.000”, agregó Jazmín.

Corte

El corte se produjo durante las primeras horas de la mañana cuando un grupo de 20 trabajadores atravesaron objetos sobre la Ruta Nacional Nº 11, a unos 100 metros del control policial sin permitir el paso de ningún vehículo, salvo ambulancias. Desde el lugar exigen el pago de salarios adeudados y la renuncia del Coordinador del Centro de Gestión Ambiental Municipal.

“Nosotros estamos solicitando nuestra paga porque trabajamos muchas horas durante noviembre y diciembre, hemos trabajado más de 8 horas y en donde se supone, ya tenían que venir materiales para que lo pensemos, pero teníamos que ir al pozo donde está la planta. Nosotros trabajamos reciclando plásticos, cartón, bazar y vidrio, desde diciembre que se vendieron los materiales”, explicó la trabajadora.

Recuperadores

Los recuperadores que desempeñan en el GIRSU Formosa, trabajan en la selección y separación de materiales reciclados para prensarlos y venderlos a plantas de procesamiento para la reutilización de los mismos. El sistema de trabajo está pensado para que beneficiarios del programa Potenciar Trabajo den una contraprestación de 4 horas semanales.

“Al principio durante noviembre y diciembre y se trabajó más de 8 horas, recién el 16 de enero le dijeron a los beneficiarios del programa que iban a trabajar 4 horas e iban a tener la paga de su Potenciar Trabajo. A nosotros, que no tenemos el programa y somos casi 50 personas, nos iban a pagar el rendimiento, pero hasta ahora no recibimos la paga”, sostuvo Jazmín.

No es la primera vez

Cabe señalar que no es la primera vez que los trabajadores de esta planta realizan una protesta. Durante el mes de diciembre del año pasado, también cortaron el tránsito sobre la Ruta Nacional Nº 11 y en aquella oportunidad reclamaron por falta de pago. Por este motivo, este grupo también pide la renuncia del funcionario a cargo.

“Nosotros lo que estamos pidiendo es la renuncia de (Cristian) Tailefer, que nos pague las horas que trabajamos y queremos que vuelvan los compañeros que él echó injustificablemente. Somos 20 personas las que estamos reclamando ahora; la planta cuando se inauguró empezó con 170 personas y hoy somos menos de 80 personas”, reiteró la recuperadora.

Cristian Tailefer

Por su parte Cristian Tailefer, Coordinador Centro de Gestión Ambiental de la Municipalidad, manifestó que los trabajadores que realizan el reclamo cobraron y además recibieron uniformes, dos de los puntos que reclamaron a autoridades municipales.

“Piden reclamo salarial cuando se les pagó a todos, por otro lado, uniformes y también tienen uniformes, entonces no sabemos bien de dónde viene la idea del corte porque también quiero aclarar que en el centro ambiental son 150 personas, los cuales tienen delegados y toman decisiones en conjunto y una de las decisiones es que esta gente que está cortando ruta a no los representa”, afirmó.