Trabajadores del Ministerio de la Comunidad están en alerta máxima por atropellos a sus derechos laborales

Representantes gremiales de trabajadores y trabajadoras de distintas aéreas del Ministerio de la Comunidad y autoridades de ATE Formosa reclamaron a la ministra Gloria Giménez, respeto a los derechos laborales, el pago de conceptos salariales que son desconocidos a gran parte de ellos, fin del autoritarismo y la urgente convocatoria a una mesa de diálogo para encontrar soluciones en forma conjunta a todas las problemáticas planteadas, garantizando como mejor proceda los derechos y obligaciones laborales y humanos que todo trabajador y trabajadora posee.

El martes pasado se llevó a cabo una reunión en la sede de ATE Formosa en la que participaron el secretario general Néstor Vázquez, junto con delegados y delegadas, trabajadores y trabajadoras que cumplen funciones en distintas instituciones dependientes del Ministerio de la Comunidad de la Provincia de Formosa, como ser Centros de atención de menores, menores con discapacidad, menores en situación de riesgo y adultos mayores.

La reunión fue convocada por los trabajadores y trabajadoras de los sectores antes mencionados, a los fines de tratar las irregularidades presentes en sus lugares de trabajo debido a que las normativas legales que regulan sus funciones no son aplicadas, lo que conlleva a que sus derechos laborales se vean violentados.

Es así que, la Ley N° 794 que regula lo referido a Régimen de Trabajo para el Personal dependiente de la Dirección de Minoridad y la Familia, con funciones en los Centros, Hogares, Institutos, Albergues y/o Guarderías (CDI) destinados a la atención de menores desprotegidos, sometidos a procesos judiciales, discapacitados y ancianos, y su Decreto Reglamentario N° 1564, en su art. 1 inc. d, establece un reconocimiento de un adicional a los agentes que se desempeñen en instituciones comprendidas en la categoría “A” (Comprende a aquellos hogares, centros y/o institutos que se destinen a la asistencia durante las veinticuatro (24) horas del día y en forma permanente y continua, de menores desprotegidos, menores sometidos a proceso judicial, discapacitados y ancianos) cuando cumplan servicios en días feriados o inhábiles, adicional que en algunos casos no es abonado por el Ministerio de la Comunidad a todos los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en dichas instituciones, como por ejemplo en los CDI y en otros casos son obligados a realizar cargas horarias para poder percibir dicho adicional, cuando la ley nada dice al respecto.

Otra situación que padecen los trabajadores y trabajadoras es la negativa sistemática al usufructo de sus licencias ordinarias, las cuales muchas veces son recortadas al arbitrio de los regentes y directores de las instituciones, como así también una negativa a recibirles historias clínicas para poder acceder a licencias por enfermedad o poder justificar faltas por razones de salud. Lo mismo sucede con respecto a las justificaciones por razones particulares que se encuentra regulado en el art. 5.9 del Decreto N° 1362/85 del Régimen de Licencias, Franquicias y Justificaciones aplicable a todos los empleados de la Administración Pública Provincial, las cuales no son aceptadas, lo que produce una violación a la integridad psicofísica y el derecho a la salud de los trabajadores y trabajadoras.

A su vez, otra irregularidad planteada es referida a las categorías que se encuentran vacantes que deben ser subrogadas por los trabajadores y trabajadoras del sector, las cuales no son otorgadas y lo que es peor, las mismas son llevadas a otras áreas.

En conclusión, los delegados y delegadas gremiales del sector, al igual que los trabajadores y trabajadoras y las autoridades del CDP ATE Formosa, repudian enérgicamente estas actitudes autoritarias y arbitrarias por parte de las Autoridades que intentan constantemente suprimir derechos garantizados por las leyes, obligando a cumplir horas de trabajo de más sin garantizar el descanso psíquico y físico que necesariamente requieren los trabajadores y trabajadoras que cumplen funciones en los sectores antes mencionados. Por ello, solicitaron a las autoridades del Ministerio de la Comunidad un espacio de diálogo, el cual siempre nos es negado, a los fines de poder encontrar soluciones en forma conjunta a todas las problemáticas planteadas, para de esa forma garantizar como mejor proceda los derechos y obligaciones laborales y humanos que todo trabajador y trabajadora posee. Sin dejar de advertir, que de persistir estas actitudes hostiles se tomarán las medidas gremiales correspondientes.

