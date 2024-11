Trabajadores Judiciales continuarán con paros y movilizaciones en diciembre

En el marco de las constantes protestas por mejoras salariales, los trabajadores judiciales de Formosa anunciaron que seguirán con las medidas de fuerza durante el mes de diciembre. En una nueva asamblea realizada este jueves, la Asociación Judicial de Formosa (AJF) ratificó la decisión de intensificar las movilizaciones hasta obtener respuestas de las autoridades.

Silvia Oruego, secretaria general de la AJF, expresó en diálogo con el Grupo de Medios TVO que las asambleas siguen siendo el principal mecanismo de protesta, y destacó que «a partir de las 18:30 de hoy nos reuniremos nuevamente frente al gremio, en Rivadavia 690, para llevar adelante una manifestación o movilización, dependiendo de la convocatoria que tengamos y del clima». La dirigente sindical recalcó que «son las mismas medidas que venimos implementando desde hace bastante tiempo», refiriéndose al reclamo de mejoras salariales.

En este sentido, Oruego recordó que los paros de actividades continúan con un formato semanal, específicamente los jueves. «Cada jueves a las 18:30 nos reunimos frente al gremio para hacer una marcha o movilización, siempre que las condiciones climáticas lo permitan», comentó. De acuerdo con la secretaria general, estas movilizaciones se llevan a cabo con el fin de visibilizar el reclamo, ya que la situación de los trabajadores judiciales no ha mejorado. «La situación no ha cambiado para nada para el empleado judicial. El reclamo a nuestra patronal sigue por el mismo camino», señaló.

Uno de los puntos más delicados que tocó Oruego fue la resolución judicial que autoriza el descuento de las horas no trabajadas durante los paros. Para evitar un perjuicio económico a los trabajadores, el gremio tomó la decisión de realizar las medidas de fuerza en horario vespertino. «Para no perjudicar el bolsillo de los compañeros, hemos decidido mover las asambleas a la tarde», explicó.

Monto necesario

Respecto al monto que consideran necesario para estar en línea con la canasta básica familiar, Oruego indicó que «tendríamos que hacer un nuevo cálculo a partir de la fecha, pero nos conformaríamos con que el ingresante llegue a 1 millón de pesos». Esto refleja la necesidad urgente de una recomposición salarial que permita a los empleados judiciales cubrir sus necesidades básicas.

De esta forma, las asambleas y las movilizaciones seguirán siendo el principal canal de presión en busca de una respuesta satisfactoria por parte del Superior Tribunal de Justicia.