Trabajadores judiciales de Formosa llevarán adelante un paro el próximo miércoles

Así lo definieron en asamblea el pasado jueves los trabajadores de la justicia formoseña. La titular de la Asociación judicial de Formosa, Basilicia Benítez en contacto con el Grupo de Medios TVO habló al respecto y señaló que este miércoles 18 será sin asistencia a los lugares de trabajo y el miércoles 25 se movilizarán por las calles del centro de la ciudad.

Benítez comenzó diciendo: «hemos decidido por asamblea y por una amplia mayoría continuar con el plan de lucha y llamar a un paro de actividades el miércoles 18 de este mes, este será sin concurrencia a los lugares de trabajo y para el miércoles 25 un paro con movilización».

«Los sueldos no alcanzan, esa es la verdad. Las mercaderías han aumentado un 14 por ciento este mes y es aquí donde nosotros vemos que los sueldos no nos alcanzan porque es en esto que destinamos la mayor parte de nuestros ingresos», añadió.

«Si bien es 105 el acumulado de la inflación para este mes, es sobre mes a mes lo que se vienen soportando estos aumentos, en cambio los aumentos salariales siempre van sobre el mes de febrero y eso es lo que nosotros también pedimos la reflexión de las autoridades en base a esto porque realmente no se recompone el salario aumentando sobre febrero, se deben tomar salarios actuales y sobre eso hacer una recomposición salarial porque definitivamente no alcanzan los aumentos otorgados porque la inflación supera eso y siempre vamos perdiendo», indicó.

«Hay mucha gente que no alcanza la canasta básica de alimentos, muchos de nuestros compañeros que no alcanzan a cubrir con su salario la canasta, siempre hablando de cuestiones muy elementales para las familias», señaló la gremialista.

«Queremos que las autoridades tomen nota de lo que esta pasando con el asalariado y la cuestión que es acuciante y eso lo vimos con el último paro que llevamos adelante donde tuvimos un gran acatamiento porque la cuestión está muy difícil la situación salarial», puntualizó.