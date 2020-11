Compartir

Qué tristeza me da ver a tantos trabajadores sin salida, que no reciben respuestas por parte de las empresas donde toda la vida cumplieron funciones. Me solidarizo sobre todo con los choferes de las empresas de transporte que están pasando quizás la peor situación de sus vidas. El Estado debe hacerse presente más que nunca y brindarles ayuda.

