Trabajadores petroleros mantienen paro en reclamo de la paritaria

Compartir

Linkedin Print

Los trabajadores nucleados en la Federación de Trabajadores Petroleros mantenían un paro por “tiempo indeterminado” en reclamo de la discusión paritaria del año 2019, a pesar de que el Ministerio de Trabajo dictó anoche la conciliación obligatoria para el sector.

Pedro Milla, secretario general de la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASPeGyBio), informó que la medida de fuerza “desde la cero hora del día de hoy se inició en todo el país como lo habíamos dispuesto, abarcando todas las refinerías y depósitos de combustibles”. “El paro obedece al reclamo a los empresarios la Cámara de la Industria del Petróleo de paritarias del año 2019 que no la recomponen y que lleva un agregado del 13,5 al salario que nos deben”, dijo Milla, en declaraciones a El Destape Radio.

En ese sentido, el dirigente gremial destacó que “en este momento no está saliendo un solo camión (de las refinerías petroleras) de Bahía Blanca, ni de Avellaneda, ni de Campana, ni de Campo Durán ni de Mendoza” y dijo que “la actividad está totalmente parada porque estamos reclamando algo que nos deben y no vemos ninguna sensibilidad de los empresarios”.

Por su parte, el Ministerio de Trabajo dictó a última hora de anoche la conciliación obligatoria en el conflicto que por reclamos salariales mantiene la Federación de Trabajadores Petroleros, que conduce Pedro Milla, y la Cámara de la Industria del Petróleo.

De esta forma, la cartera laboral dictó por un período hábil de 15 días la Ley 14.786 de conciliación obligatoria, aunque las fuentes gremiales señalaron que durante la medida de fuerza de hoy “se realizarán asambleas” de trabajadores en distintos puntos del país. Los trabajadores petroleros habían determinado un paro total de actividades en las refinerías de todo el país en rechazo de “la ausencia de respuestas patronales a la revisión paritaria 2019”. La huelga de los trabajadores del sector, que comenzó en el primer minuto del día de hoy, afectaba de forma inminente el abastecimiento de combustible en todo el territorio provincial bonaerense y de la Ciudad de Buenos Aires.

En tanto, fuentes oficiales de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) aseguraron a Télam que la medida de fuerza que lleva adelante la FASPeGyBio “no afecta el servicio” ya que la empresa pública “tiene sus tres refinerías funcionando con normalidad”.

Mario Lavia, secretario gremial de interior de la Federación Argentina del Petróleo, Gas y Biocombustibles informó a Télam que este mediodía “el paro se está desarrollando según lo establecimos desde nuestra organización sindical y hasta que no encontremos una respuesta de los empresarios respecto a nuestros reclamos, la medida va a continuar”.