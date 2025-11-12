Tragedia Ambiental en el Impenetrable: La Yaguareté Akai es Dada por Muerta en Chaco

La comunidad conservacionista y ambientalista de Argentina vive horas de «profunda indignación y dolor» tras la confirmación, aunque indirecta, de la muerte de la yaguareté Akai en el Parque Nacional El Impenetrable, en la provincia de Chaco. Akai, una hembra que fue liberada el pasado 5 de octubre como parte de un crucial proyecto de repoblación, se convirtió en el peor escenario posible para la Fundación Rewilding.

dialogó con Marisi López, integrante de la Fundación Rewilding, para abordar este lamentable suceso que pone en jaque los esfuerzos por la conservación del yaguareté, un «Monumento Natural Nacional».

Dolor e Hipótesis: La Desaparición y el Collar en el Río

Marisi López expresó el sentimiento generalizado: «indignados, tristes, no nos esperábamos esto, por supuesto». Akai era la cuarta yaguareté liberada en El Impenetrable y la primera hembra, con la esperanza de que se cruzara con los machos ya presentes y lograra «ampliar y la producción la población de Yaguareté de esa zona que ya es muy baja».

La tragedia se confirmó tras una serie de alertas del collar de seguimiento que portaba Akai. La señal inicialmente indicó que el animal «se salió del Parque Nacional del área protegida y se acercó a un paraje donde hay personas». Luego, el collar comenzó a emitir una «señal de mortandad» y, finalmente, una «señal constante en el río, en el medio del río».

La hipótesis más sólida y escalofriante es que Akai fue asesinada y su cuerpo ocultado. «Lo que pensamos ahora es que está solo el collar porque si estuviera también la yaguete ya con los días el cuerpo empieza a flotar, sale a flote y no salió nada», explicó López. Por lo tanto, «creemos que el cuerpo está en otro lado que le sacaron el collar y que es el collar lo que está en el medio del río». El collar fue arrojado deliberadamente para simular la muerte por ahogamiento o simplemente deshacerse de la evidencia.

La Historia de Akai: Un Símbolo de la Recuperación

Akai no era una yaguareté cualquiera. Su nacimiento y liberación formaban parte de un ambicioso proyecto de recuperación. Su padre fue un macho silvestre chaqueño capturado y liberado con un collar en 2019 para monitorear sus movimientos. Este macho se cruzó con una hembra proveniente de Corrientes.

La cría, Akai, «nació en Corrientes, vivió un tiempito ahí en un corral de sin contacto con los humanos». Una vez que alcanzó la edad y la condición óptimas, fue trasladada al Chaco para su liberación, con el objetivo de reintroducir genética importante en la población local. El 5 de octubre «se abrieron las puertas del recinto y ya salió a explorar la libertad». Su aventura, tristemente, duró muy poco.

Líneas de Investigación: Cazadores o Vecinos en Conflicto

Actualmente, se manejan dos hipótesis principales en la investigación judicial, que ya cuenta con una denuncia en un juzgado federal:

Cazadores Furtivos: Personas que buscan deliberadamente la caza de la especie, lo cual es un delito grave. Vecinos en Conflicto: Personas que, al ver al yaguareté cerca de sus parajes, deciden «pegarle un tiro» por temor a conflictos con el animal, «sino que le pegaron un tiro porque no quieren tener conflictos».

Independientemente del motivo, la acción representa un «grave delito» al tratarse de una especie en peligro de extinción y Monumento Natural Nacional.

Antecedentes y Querella: La Justicia en Marcha

La caza del yaguareté está «penado con multas de un valor muy alto, e inclusive con reclusión en prisión». Marisi López recordó un antecedente reciente y fundamental en la región: un fallo en Formosa donde se condenó a un cazador, identificado gracias a las redes sociales, a «dos años de prisión».

Este antecedente le da un «respaldo importante a cualquier acción que pueda tomar la justicia a futuro». La Fundación Rewilding y el Gobierno del Chaco se han presentado como «querellantes en esa causa» para asegurar que la investigación llegue a la verdad y se apliquen las máximas penas.

La Importancia de la Conciencia Ambiental

La muerte de Akai es una pérdida irreparable en términos biológicos y un golpe duro a los esfuerzos de conservación. Sin embargo, la esperanza es que esta tragedia sirva como un llamado de atención urgente. La vocera de Rewilding cerró la entrevista destacando la necesidad de que esta información ayude a «a nivel comunicacional tratar de evitar que estas situaciones pasen a futuro, que me parece es lo principal para poder preservar esta especie».

El caso Akai es un recordatorio de que la supervivencia del yaguareté no solo depende del trabajo de las fundaciones, sino de la «conciencia y el respeto» de la sociedad entera hacia la fauna autóctona.