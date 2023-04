Tragedia en el automovilismo: murió el piloto Craig Breen durante un entrenamiento

Una trágica noticia enluta al mundo del automovilismo. El piloto irlandés Craig Breen, representante de la marca Hyundai, sufrió un accidente fatal durante un entrenamiento para la próxima carrera del Mundial WRC, el Rally de Croacia (20 al 23 de abril).

El hecho automovilístico se produjo en una carretera asfaltada en la localidad de Stari Golubovec, cerca de la ciudad de Zlatar, en el norte de Croacia. “El coche se salió de la ruta y golpeó un poste de madera”, informaron fuentes policiales en un comunicado. Por el momento, no hay más precisiones sobre lo sucedido.

Breen, de 33 años y que ya había sido piloto de Hyundai entre 2019 y 2021, participaba de esta temporada solo en una parte de los tests del Mundial, compartiendo equipo con el español Dani Sordo.

El irlandés había finalizado en el segundo lugar en el Rally de Suecia, segunda carrera de la temporada, en febrero y la competencia en Croacia iba a otra prueba más del año. No participó en el certamen inaugural, el mítico Montecarlo, ni en el Rally de México, tercera parada del año, dejando su lugar a Sordo. En la actualidad, ocupaba la sexta posición del Mundial en la previa a la cuarta competencia de la temporada (13 carreras).

“Con profunda tristeza Hyundai Motorsport confirma que el piloto Craig Breen perdió la vida hoy (jueves 13 de abril) en un accidente durante un reconocimiento para el Rally de Croacia”, escribió el equipo surcoreano en un breve comunicado publicado en las redes sociales. La escudería agregó: “El copiloto James Fulton salió ileso de este accidente sufrido justo después del mediodía”.

Breen no ganó ninguna carrera en el Mundial, pero logró nueve podios entre 2016 y 2023, con seis segundos puestos y tres terceros. El irlandés terminó séptimo del Mundial en 2022 tras dos podios, Montecarlo (3º) e Italia (2º).

