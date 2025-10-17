Tragedia en el Barrio San Juan I: Un incendio Destruye Vivienda y Comercio Familiar

Un devastador incendio ocurrido en la madrugada del pasado jueves en el Barrio San Juan I de Formosa consumió por completo una vivienda familiar y un comercio adyacente, dejando a la familia Ávila sin pertenencias. El drama se acrecienta por la avanzada edad de los patriarcas de la familia y la pérdida de sus mascotas.

En una entrevista exclusiva para el programa radial “Exprés En Radio” por FM VLU 88.5 del Grupo de Medios TVO, Pablo Ávila, integrante de la familia damnificada, relató los pormenores de la tragedia y la urgencia de recibir ayuda.

EL INICIO DE LA TRAGEDIA: UN CORTOCIRCUITO INFERNAL

Pablo Ávila explicó que el incendio se originó cerca de la 1:30 de la madrugada, tras un bajón de luz que fue el preludio del desastre.

«El día de ayer a la 1:30 de la madrugada eh viene un vecino no confirma que hubo bajón de luz y que se había prendido el medidor de la casa y empezó a alargar fuego del medidor y empezó a consumirlo al machimbre», relató Pablo Ávila.

La rapidez con la que el fuego se propagó fue el factor determinante en la magnitud de los daños.

«Cuando el machimbre empieza a prender fuego pasa a la otra pieza y ahí ya fue incontrolable el fuego. El fuego fue muy rápido no alcanzamos a sacar nada quedamos con lo puesto es imposible muy rápido fue la quema de casa».

Los daños, según confirmó el damnificado, fueron «Totales, totales».

UNA CARRERA CONTRA EL FUEGO Y LA PÉRDIDA DE MASCOTAS

En el domicilio residían cuatro personas: los padres de Pablo, de 94 y 90 años respectivamente, su hermana y su cuñado, además de él mismo. Afortunadamente, lograron salir ilesos, si bien sus padres presentan problemas respiratorios producto de la inhalación de humo tóxico.

La desesperación, sin embargo, se tiñó de dolor por la pérdida de vidas inocentes.

«Sí, dos, no alcancé a salvarlo porque el fuego fue muy rápido y al animal se me metió debajo de la cama y no le podía encontrar por el humo que había. Donde me quemé los pies y… fue imposible, fue rápido el fuego».

Pese a la rápida intervención de bomberos y policía, el tipo de construcción y el material inflamable (machimbre) aceleraron la destrucción.

«Muy rápido fueron, pero como le digo, el machimbre es muy… es muy bravo, se prende muy rápido el fuego. El cortocircuito que provocó el incendio no nos dio tiempo de nada».

NECESIDAD URGENTE Y EL LLAMADO A LA SOLIDARIDAD

La familia se encuentra ahora dispersa, con el padre alojado en casa de una hermana. Pablo Ávila, por su parte, permanece en el domicilio siniestrado intentando resguardar lo poco que quedó.

«Yo estoy acá tratando de acomodar algunas cosas porque soy el portavoz de la casa, prácticamente yo voy más dentro que afuera. No hay que dejar la casa porque la delincuencia saben cómo están Formosa, es imposible dejar la casa sola».

El incendio los ha dejado en la calle, con la necesidad de elementos básicos, especialmente para los adultos mayores.

«Colchones, frazadas, lo más elemental que se pueda, que ya lo más rápido que perdimos todo. O sea, que mi papá y mi mamá salieron con lo que tenían».

CÓMO COLABORAR

La sociedad formoseña tiene ahora la oportunidad de mostrar su solidaridad. Para quienes deseen colaborar con la familia Ávila en la recuperación de su hogar y sus vidas, el contacto es el siguiente:

Número de contacto: 370-421-4839

Se necesita con urgencia ropa, colchones, frazadas, ventiladores (ante el inminente calor) y cualquier elemento que pueda ayudar a reconstruir la vida de esta familia, que con gran esfuerzo construyó su patrimonio, ahora reducido a cenizas.