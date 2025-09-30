La mañana de ayer comenzó con «rumores» de una «trágica noticia» en el «barrio Virgen del Rosario» de Formosa, donde se había confirmado el deceso de un hombre en su domicilio, fue esclarecida oficialmente por la Policía de la Provincia. El programa radial «Exprés En Radio» de FM VLU 88.5, que se emite de lunes a viernes de 9 a 12 horas, dialogó con el Crio. Inspector Manuel Oviedo de la Policía de Formosa para obtener detalles oficiales sobre el suceso.

Detalles del Acontecimiento

El comisario Oviedo confirmó los detalles del operativo que se activó tras el llamado al 911. El lamentable hecho ocurrió en una vivienda ubicada por la «calle Grillo en el 4700» del barrio Virgen del Rosario.

«Ayer alrededor de las 9 de la mañana aproximadamente,» relató el Crio. Oviedo, «personal de la comisaría seccional sexta eh concurrió un requerimiento solicitado por 911 en una vivienda ubicada por calle Grillo en el 4700 del barrio Virgen del Rosario de esta ciudad. La actitud de que habían encontrado a una persona eh sin signos vitales en la en la misma vivienda.»

Al llegar los efectivos, «ya se encontraba personal del SIPEC» examinando a la persona. La víctima era «un hombre de 65 años,» quien fue encontrado «sentado en el sector del living ya sin signos eh vitales.» Los familiares informaron a la policía que el hombre padecía una «enfermedad» y presentaba una «herida ya de de vieja data en la pierna, lo cual eh dificultaba su su movilidad,» aunque no presentaba «otro tipo de de lesiones en en el cuerpo.»

Intervención de Bomberos y Policía Científica

El suceso generó inicialmente confusión debido a la presencia en el lugar tanto de personal policial como de «bomberos.» El Crio. Oviedo explicó que el «personal del cuerpo de bomberos» fue convocado para realizar una inspección en la vivienda.

La inspección arrojó un dato relevante: «la parte del living había indicios eh de haber se producido una pequeña combustión incompleta de de de objetos,» la cual «presumiblemente eh se habría iniciado por una vela encendida eh ya en horas de la de la madrugada.»

También se hizo presente en el domicilio «personal de la División de Policía Científica.» El procedimiento fue direccionado por el «juez de turno, el Dr. Guillermo Caballero,» quien «ordenó que el cuerpo sea trasladado a la a la morgue judicial para el examen correspondiente.»

Causa Oficial del Deceso: Muerte Natural

La principal «aclaración» de la entrevista se centró en despejar la duda sobre si el indicio de combustión tuvo relación con la muerte del hombre. El comisario Oviedo fue categórico al confirmar que la causa del deceso fue de origen natural, «descartándose de esa manera otro tipo de eh de situación» o causal distinta.

«Ya cerca del mediodía una una vez que el forense eh judicial examinó a la a la persona, determinó como causal del deceso un paro cardiorespiratorio por infarto eh agudo,» afirmó el Comisario Oviedo.

El periodista consultó directamente si la «combustión de este justamente de esta vela» tuvo alguna «responsabilidad o algún tipo de incidencia en el deceso de este hombre.» El comisario reiteró: «Sí, de acuerdo a la al examen médico fue una muerte natural o fue un paro cardiorespiratorio.»

De esta manera, se estableció que «la causal del deceso eh no fue por la inhalación de monóxido de carbono en caso o son los casos más más comunes en en situaciones de de siniestros.» El hombre «tampoco presentaba ningún tipo de de quemadura, nada.»

A pesar de confirmarse la muerte por «paro cardiorespiratorio, un infarto,» el juez dispuso la apertura de «un expediente» y la «posterior eh investigación para dejar debidamente establecido cuál habría sido la la situación,» un procedimiento habitual para este tipo de sucesos.

Tras la confirmación de la causa de la muerte, la persona «luego fue entregado a sus familiares para velatorio y posterior incineración.»

El comisario Manuel Oviedo concluyó la entrevista, destacando la importancia de llevar siempre la «info oficial» para desmentir «varios datos que habían circulado por todas partes.»