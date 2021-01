Tragedia en el fútbol de Brasil: cuatro jugadores y el presidente de un club murieron en un accidente aéreo

Compartir

Linkedin Print

El presidente y cuatro futbolistas del Palmas Fútbol y Regatas, un club de la cuarta división del Campeonato Brasileño, murieron este domingo en un accidente aéreo junto con el piloto de la aeronave en la que viajaban a la ciudad de Goiania para disputar un partido, informaron fuentes del equipo.

La avioneta particular alquilada por el club cayó a tierra por razones aún desconocidas poco después de haber despegado de Porto Nacional, municipio del estado amazónico de Tocantins, ayer hacia las 8.15 hora local (11.15 GMT) .

En una nota en que lamentó el accidente, el club Palmas informó de que no hubo sobrevivientes entre los seis ocupantes de la aeronave.

La avioneta quedó totalmente destruida tras haber chocado en tierra y explotado en una región boscosa conocida como Luzimangues, a pocos metros de la cabecera de la pista del aeroclub Asociación Tocantinense de Aviación (ATA) de Porto Nacional.

Según el comunicado divulgado por el club Palmas, además del presidente de la entidad, Lucas Meira, en el accidente también murieron los futbolistas Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule y Marcus Molinari.

Igualmente murió el piloto del avión, identificado únicamente como comandante Wagner.

El avión iba a transportar a los futbolistas a la ciudad de Goiania, para medirse éste lunes al Vila Nova, en un partido por la llamada Copa Verde. “Lamentamos informar de que no hay sobrevivientes. En este momento de dolor y consternación, el club pide oraciones por los familiares, a lo que ofrecerá el debido apoyo”, afirmó el club en su nota.

Compartir

Linkedin Print