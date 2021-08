Tragedia en Entre Ríos: tres personas murieron luego de chocar y prenderse fuego el auto en el que viajaban

Compartir

Ocurrió el sábado por la noche en un tramo no habilitado de la Ruta 18 cuando el vehículo impactó contra un aliviador pluvial.

Una tragedia enluta por estas horas a Entre Ríos. Tres personas murieron luego de que el auto en el que viajaban por la Ruta 18 en un tramo que no está habilitado, chocara contra un aliviador pluvial y se incendiara. Aún no se pudo identificar a las víctimas fatales.

El hecho ocurrió pasadas las 21 del sábado a la altura del kilómetro 105 y medio sobre un tramo no habilitado de la Ruta Nacional 18, donde se construye la autovía. Allí un Honda City “chocó contra un aliviador pluvial, que es como un puentecito, y se incendió por completo”, explicó el jefe de la Departamental policial de Villaguay, Walter Reisenauer, en declaraciones al El Once.

Según se desprende del parte policial citado por el mencionado medio local, en el lugar del hecho “se pudo apreciar un automóvil con orientación de este a oeste situado en el tramo no habilitado de la autovía el cual, por razones que se tratan de establecer, habría colisionado con la base de cemento de un aliviador pluvial, incendiándose completamente”.

Asimismo, se detalló: “Dentro del vehículo había un cuerpo totalmente calcinado, y otros dos cuerpos de sexo masculino sin vida sobre la base de cemento de dicha construcción”. De inmediato personal policial llegó al lugar y ahora intentan poder identificar a las víctimas fatales.

Trabajaron en el lugar personal policial de Comisaría Raíces Oeste, de General Urquiza, la División Criminalística y colaboraron también los Bomberos Voluntarios de Villaguay y efectivos de la Dirección Prevención y Seguridad Vial- caminera Villaguay.

Un trágico antecedente

en la mista ruta

Esta no es la primera vez que la Ruta 18 registra un episodio de estas características. A comienzos de julio, a la altura del kilómetro 86 y medio, cuatro personas murieron luego de que chocaran de frente una camioneta Kia Sorento y un automóvil Chevrolet Vectra en las que se trasladaban.

En uno de los vehículos iban tres hermanos: Sebastián, María Eugenia y Paula Pezzelatto de 30, 27 y 25 años respectivamente y oriundos de Villa del Rosario, en Federación. El otro auto lo conducía Marcelo Dupertuis, de 67 años, un reconocido oncólogo en la zona.

Dos de los hermanos murieron en el acto mientras que una de las jóvenes pudo ser trasladada al hospital de la localidad de Viale. Sin embargo, pese a los intentos, no lograron salvarla. El médico que también perdió la vida viajaba en compañía de su hijo, que debió ser internado a raíz de las lesiones que sufrió y fue el único sobreviviente del choque. El caso quedó a cargo de la fiscal Evangelina Santana.

