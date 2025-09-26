Tragedia en Ibarreta: El Juez Caballero explicó que Ocampo «tiene un solo disparo auto infringido»

El resonante caso ocurrido en la localidad de Ibarreta, provincia de Formosa, que involucra el ataque con arma de fuego a Carmelo Barrios y el posterior hallazgo sin vida del presunto agresor, Ocampo, comenzó a esclarecerse con la palabra de una fuente judicial clave. El Dr. Guillermo Caballero, Juez Titular del Juzgado de Instrucción N°6, ofreció una entrevista al programa radial “Una Cuestión de FEr”, conducido por Fernando López por FM VLU 88.5 del Grupo de Medios TVO, donde aportó información crucial y desmintió algunos trascendidos que circulaban.

El Sumario Policial y la Versión Oficial

En el diálogo con el conductor Fernando López, el Dr. Caballero fue enfático al establecer que, al momento de la entrevista (ocurrida día y medio después de los sucesos), el sumario policial aún no había sido elevado a su juzgado. «Lo único que quería rectificar que yo todavía el sumario no lo tengo. Tengo conmigo», aclaró, indicando que la policía trabaja en la investigación inicial y tiene hasta cinco días, según el código, para remitir las actuaciones. No obstante, brindó precisiones sobre los datos recabados hasta ese momento.

La Muerte del Presunto Autor: Un Disparo Autoinfligido

Uno de los puntos centrales que el Juez se encargó de aclarar fue la causa de la muerte del presunto autor, Ocampo. Ante las especulaciones, el Dr. Caballero confirmó, basándose en la labor de la policía científica y la autopsia realizada en la morgue judicial, que Ocampo no recibió más de un disparo y que este fue autoinfligido.

El Juez explicó: «Tiene un solo disparo auto infringido, este sin orificio de salida, este que causó varias lesiones dentro de el cráneo y es lo que termina produciéndole la muerte». Traduciendo la terminología legal, Fernando López le consultó directamente si esto significaba que Ocampo se había quitado la vida de un disparo, a lo que el magistrado contestó: «Sí, sí, sí, sí, sí. Está bien. Al menos, la evidencia que tenemos nosotros hasta hoy es esta».

Además, descartó cualquier signo de lucha o defensa en el cuerpo de Ocampo, mencionando que «no tiene ninguna lesión de de de defensa ni de nada por el estilo». La única lesión externa mencionada fue un hematoma en el omóplato, producto de la caída sobre un ladrillo en la ladrillería donde fue encontrado.

Confirmación del Agresor y Estado de la Víctima

Respecto al ataque que sufrió Carmelo Barrios, el Juez Caballero confirmó que la información preliminar de la policía señala a Ocampo como el agresor. «Hasta ahora lo que yo tengo de la información de la policía es esa. Que Ocampo disparó a Barrios». Sobre el estado de salud de Barrios, el Juez aclaró que no estaba recibiendo información directa desde el hospital, pero sí confirmó que la víctima «todavía sigue con vida y peleando, digamos».

El Futuro de la Causa Judicial: Causa Cerrada A Priori

El conductor preguntó al Dr. Caballero sobre cómo continuaría la causa, dada la muerte y el aparente suicidio del presunto autor de los disparos contra Barrios. La respuesta del magistrado fue contundente: en principio, la causa se encamina a un cierre.

«En principio, acá la causa, nosotros no tenemos más para acreditar responsabilidad a alguien», sostuvo el Juez. La única forma en que la investigación podría profundizarse o desviarse de esta conclusión inicial sería si apareciera otra evidencia que sugiriera una complicidad o autoría intelectual. El Juez Caballero mencionó la posibilidad, aunque sin ninguna evidencia actual, de que «Ocampo alguien lo mandó y él haya sido el ejecutante de una orden de otro».

El Dr. Caballero finalizó la explicación señalando que la continuidad de la investigación dependería del interés de la Fiscalía, como titular de la acción pública, en averiguar el conflicto subyacente que generó la tragedia, o si la familia de la víctima presentara alguna denuncia por un delito adicional, como una posible extorsión. Sin embargo, reiteró que hasta el momento «no tenemos ninguna versión, ninguna cuestión que nos haga al menos de nosotros sobre lo que lo que sucedió, por qué fue el que pasó esto».

El juez Guillermo Caballero agradeció el espacio para aclarar los hechos en el programa radial, dando tranquilidad a la población frente a las versiones sin sustento que circulaban, y confirmando que la principal hipótesis, basada en la evidencia forense actual, es que Ocampo se quitó la vida tras el ataque.