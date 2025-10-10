Tragedia en José C. Paz: un policía de 27 años murió tras chocar con su moto durante una persecución

Un oficial de 27 años de la Policía Bonaerense murió este jueves tras chocar su moto contra un auto estacionado mientras perseguía a un sospechoso en la localidad de José C. Paz.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:30 sobre la calle Labardén, entre Montes de Oca y Balandengues. Según el reporte policial, la víctima, Gabriel Alejandro Agüero, se encontraba junto a otro policía realizando un seguimiento a una moto sospechosa.

La persecución había comenzado en la zona de Grand Bourg, en el partido de Malvinas Argentinas, y terminó en las calles mencionadas de José C. Paz, donde Agüero perdió el control del rodado y chocó contra un Volkswagen Bora que se encontraba estacionado.

Agüero resultó gravemente herido. Fue asistido inicialmente por vecinos de la zona y por personal de la Comisaría Segunda de José C. Paz, que se acercó al lugar rápidamente tras los llamados al 911.

Minutos más tarde, una ambulancia lo trasladó hasta el hospital más cercano donde, poco después, se constató el fallecimiento del policía.

Agüero era integrante del Grupo de Prevención Motorizada de Malvinas Argentinas.

Tras conocerse la triste noticia, desde la Secretaría de Seguridad de José C. Paz emitieron un comunicado en el que expresó: “Con profundo dolor y respeto, honramos la memoria del joven oficial de Grand Bourg, de tan solo 27 años, quien entregó su vida en cumplimiento del deber durante una intervención policial”.

“Su valentía, compromiso y entrega representan el más alto ideal del servicio público: proteger la vida y seguridad de los ciudadanos. Desde José C. Paz acompañamos con solidaridad a su familia, compañeros y a toda la comunidad de Malvinas Argentinas en este momento de dolor. Gracias por tu servicio y sacrificio. Descansa en paz, héroe”, manifestaron desde el municipio.

Por su parte, la Policía Bonaerense dispuso el uso de luto policial por 48 horas en toda la fuerza en homenaje al oficial caído en acto de servicio.

Agüero residía en Grand Bourg y era padre. La noticia causó conmoción entre familiares, amigos y compañeros de trabajo. Una allegada, a través de redes sociales, escribió: “Gabi, mi amigo perdió la vida haciendo su trabajo, que en paz descanse amigote, vamos a extrañarte. Dale fuerza a tu familia y a tu hijito”.

Otra persona cercana publicó: “Todos los sábados jugábamos un campeonato de fútbol. Compartimos muchas cosas. Era una excelente persona, sin maldad, que laburó lastimosamente de una profesión tan cruel donde podes dejar tu vida por nada. Mi amigo Gabi perdió la vida haciendo su trabajo. Que en paz descanses, te vamos extrañar. Dale fuerza a tu familia y a tu hijito”.

Hace unos meses, otro hecho en José C. Paz terminó de manera trágica con la muerte de un agente de la Policía de la Ciudad.

La madrugada del 1º de junio, cerca de las 2.30, Maximiliano Leguizamón, de 21 años, fue atacado por dos asaltantes mientras se encontraba de civil y de franco, en una esquina del barrio Nuestra Señora de Caacué.

Leguizamón iba hacia un kiosco acompañado por tres allegados cuando uno de los delincuentes lo sorprendió con un arma. Al identificarse como policía, se produjo un intercambio de disparos. Uno de los ladrones, llamado Josías Gabriel Suárez, murió en ese momento, mientras que el otro escapó sin dejar rastros.

El agente recibió un balazo en la ingle. Una ambulancia lo trasladó de urgencia al Hospital Mercante, donde falleció poco después de ser ingresado al quirófano.

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°21 de Malvinas Argentinas y la Gendarmería Nacional fue convocada para tomar declaraciones y revisar las cámaras de la zona.