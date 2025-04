Tragedia en La Plata: una barrendera murió tras ser arrollada por un camión recolector de basura

La localidad de Tolosa, en el partido bonaerense de La Plata, fue escenario el miércoles de un trágico episodio. Allí, en horas de la mañana, una barrendera murió tras ser arrollada por un camión recolector de basura mientras cumplía con su jornada laboral. Las imágenes captadas por una cámara de seguridad de la zona muestran el momento exacto del fatal accidente, mientras que uno de los basureros no pudo ocultar su desesperación al observar el cuerpo de la víctima.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el hecho ocurrió minutos antes de las 9 sobre calle 117, entre avenida 520 y 521, en el barrio El Churrasco, donde la víctima, identificada como Noelia Sosa, de 38 años, realizaba las tareas de barrido y limpieza.

El video que encabeza esta nota da cuenta de que el reloj marcaba exactamente las 8.58 cuando la barrendera, con un escobillón en mano y una mochila colgada en su espalda, trabajaba sobre la calle 117.

De repente, un recolector de residuos aparece en escena, corriendo sobre la vereda para recoger las bolsas de basura que había en los tachos de las casas de la cuadra. Sorprendida por la aparición, Noelia interrumpió su trabajo y siguió con su mirada al hombre, quedando de espaldas al camión.

En ese momento, la tragedia se hizo presente en el lugar: el chofer puso reversa y, a alta velocidad, embistió con la parte trasera del camión a la barrendera, y la arrolló.

De hecho, en la filmación se observa cómo el rodado supera lo que parecería ser una loma de burro o un montículo de tierra, pero no, era el cuerpo de Noelia.

Al ver la impactante situación, el recolector que trabajaba en la calle dejó caer las bolsas que tenía en sus manos y comenzó a agarrarse la cabeza, sin entender lo que había ocurrido. Desesperado, caminaba de un lado hacia otro, sin rumbo, y trataba de encontrar explicaciones. En un momento, retrocedió varios pasos y se alejó del rodado, mientras le hacía señas a su compañero para noticiarlo de la tragedia.

Tras el siniestro, personal del Comando de Patrullas La Plata se presentó en el lugar del hecho y constató la veracidad de los hechos. El cuerpo de Noelia yacía debajo del camión recolector, y luego un médico del SAME corroboró su fallecimiento.

Al recibir la notificación de lo sucedido, el fiscal Fernando Padovan, titular de la UFI N° 12 departamental, ordenó la detención del chofer del camión recolector, identificado como J.K., de 58 años, a quien imputó por homicidio culposo. En la causa también interviene el Juzgado de Garantías N° 4 y la Defensoría N° 6.

Según consigna el medio local 0221.com.ar, la trágica muerte de Sosa provocó conmoción entre los vecinos, ya que la barrendera era conocida en el barrio porque se desempeñaba desde hacía tiempo como barrendera en esa zona.