Tragedia en Lote 111: una anciana murió ahogada tras caer a una pileta

Una mujer de 82 años habría resbalado en el patio de su vivienda del barrio Lote 111 y cayó a una pileta de lona donde se ahogó. La víctima fue hallada por el familiar quien aviso a la Policía llevándose a cabo todas las diligencias judiciales en el lugar.

El trágico episodio ocurrió alrededor de las 7:30 de la mañana de ayer cuando un vecino de la manzana 23 del barrio Lote 111 de esta ciudad se comunicó a la línea de emergencia del 911 ECO y denunció que su madre había caído en una pileta de lona que se encontraba en su patio y se ahogó.

Por lo informado efectivos de la Zona 7 del Comando Radioeléctrico Policial y de la Subcomisaría Lote 111 llegaron al lugar, informando de lo ocurrido al Juez de turno, quien ordenó las diligencias, las cuales se llevaron junto a los peritos de la Policía Científica y una vez finalizadas el cuerpo fue retirado por el personal del Cuerpo de Bomberos para luego ser trasladado hasta la morgue Judicial donde tras la autopsia se diagnosticó asfixia mecánica por sumersión.

En la sede policial se iniciaron las actuaciones procesales quedando todo en manos de la Justicia, siendo el cuerpo entregado a sus familiares.

Daniel, hijo de la víctima, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó cómo se enteró que su madre yacía muerta en la pileta en el fondo del domicilio. Cree que cayó dentro debido a que tenía problemas de motricidad.

“La verdad que es muy triste lo que ocurrió, me levanté para ir a trabajar y la encontré a mi mamá dentro de la pileta de mis hijos ya sin vida, lo único que hice fue llamar a la Policía, vinieron los forenses. No esperaba que pase esto la verdad”, dijo acongojado.

“Hoy como nunca me levanté un poco más tarde porque más o menos a las 5 o 5:30 ya me levanto pero esta vez por el tema de la lluvia y que trabajo en construcción, quise ir un poco más tarde y cuando saqué mi moto para ir a trabajar me encontré con mi mamá en el agua”, dijo.

“Ella tenía dificultades para caminar, usaba dos bastones, tenía artrosis, también tomaba medicamentos, ella podía caminar pero con sus bastones”, relató.

Respecto a qué cree que pudo haber ocurrido para que la mujer cayera al agua, relató que “todo me llama mucho la atención porque si se estaba por caer no creo que se haya arrimado a la pileta, encima no hay señales de que intentó agarrarse para salir de la pileta, uno de sus bastones estaba dentro del agua, los forenses van a determinar qué pasó”.

“Es difícil para nosotros, pero tengo que seguir por mis hijos, tengo que seguir, no queda otra”, finalizó.

