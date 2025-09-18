Tragedia en Olavarría: una mujer chocó su auto contra una columna y murió junto a su hija

Un trágico accidente vial ocurrido este miércoles en Olavarría dejó como saldo la muerte de una mujer de 38 años y su hija de 9 en la intersección de las avenidas Trabajadores y Reconquista, en la ciudad bonaerense de Olavarría. El hecho, que conmocionó a la comunidad local, también provocó lesiones de gravedad en el hijo menor de la conductora, quien permanece internado en grave estado.

Fuentes del caso consultadas por Infobae precisaron que el choque fatal ocurrió cerca de las 11, cuando Laura Lavalle conducía su auto, un Renault Clio azul, e impactó contra un limitador de altura situado en la columna central del mencionado cruce. La mujer se dirigía en dirección Olavarría, hacia el Cementerio Loma de Paz.

En el automóvil también viajaban sus dos hijos menores: Gibana Crossi, de 9 años, quien falleció en el accidente a causa de las graves heridas sufridas, y G.C., de 6. Según detalló la Comisaría Primera de Olavarría, los tres residían en el Barrio Ituzaingó de la ciudad olavarriense.

Personal policial y unidades de emergencia médica arribaron al lugar tras un llamado al 911. El menor de 6 años fue trasladado de inmediato con graves heridas al sector de pediatría del hospital local, adonde ingresó con código rojo, pero finalmente pudo ser estabilizado. En tanto, el personal médico presente en el lugar de la colisión constató las muertes de Lavalle y Gibana, su hija mayor.

Tanto el vehículo siniestrado como los documentos hallados dentro del mismo quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 10, bajo la dirección de la fiscal Mariela Viceconte, quien inicialmente caratuló el expediente como homicidio culposo.

Sin embargo, el trabajo de los peritos de la Policía Científica en la escena fue determinante para recaratular el caso como homicidio doloso, suicidio e instigación al suicidio. “En el lugar del hecho no hay huellas de frenado, y si bien la confirmación la decide la fiscal a cargo, hay suficientes sospechas para seguir esa línea investigativa”, explicaron fuentes judiciales a este medio.

En un último posteo que compartió en su cuenta de la red social Facebook este martes, un día antes de la tragedia, Laura Lavalle dio muestras de que atravesaba una situación sentimental compleja. “No más desprecio de esa maldita gente disfrazada de víctimas, no más maltrato, no más ABANDONO! Juntos los tres. ¡Siempre solo con mamá desde la panza y así seguirá siendo mis angelitos!“, reza el mensaje de la mujer, al cual acompañó con tres fotos junto a sus dos pequeños.

Y en la misma línea, concluyó: “¡Lo intenté todo, todo, la luché a más no poder me ganó el cansancio! No es vida, la vida nos la robaron, APROVECHARSE DE UNA PERSONA VULNERABLE ES DE COBARDE Y CONOZCO UN MONTÓN QUE SE APROVECHARON”.

Antecedente trágico

en Olavarría

En julio de este año, un doble crimen y posterior suicidio conmocionó a la comunidad de Olavarría y alrededores. En una vivienda situada en la localidad de Espigas, a pocos kilómetros de la Ruta Nacional 226, entre la ciudad olavarriense y San Carlos de Bolívar, hallaron muerta a una familia entera.

Tras el descubrimiento, las víctimas fueron trasladadas a la morgue de Policía Científica de Azul, donde se realizaron las autopsias que confirmaron las sospechas. Las primeras pericias realizadas revelaron que se trató de un doble homicidio seguido de suicidio.

Las víctimas fueron identificadas como Daiana Soledad Contreras, de 34 años, su hija Iris Zendaya Uhart, de 4 años, y Miguel Ángel Romero, de 40, señalado como el autor del doble femicidio.