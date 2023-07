Tragedia en Recoleta: un hombre fue hallado muerto debajo de un colchón de su monoambiente por inhalación de humo

Un hombre mayor de edad falleció este sábado por la mañana a raíz de un principio de incendio desatado en el monoambiente donde vivía, en el barrio porteño de Recoleta.

El siniestro se desató alrededor de las 7 de la mañana en un departamento ubicado en el contrafrente del quinto piso de un edificio situado sobre la calle Montevideo al 900, entre Marcelo T. de Alvear y Paraguay.

Fuentes policiales precisaron a Infobae que el foco ígneo se desarrolló específicamente sobre un colchón contiguo a una heladera, en un ambiente de 6 por 3 por 2,80 metros de alto. Intervinieron los Bomberos de la Ciudad

Como el departamento estaba todo cerrado, solo se generó humo y no fuego, por lo que la víctima fatal falleció por la inhalación de monóxido de carbono.

Las lesiones por inhalación generan graves problemas en el sistema respiratorio y los pulmones. Pueden ocurrir si respira sustancias tóxicas, como humo de incendios, productos químicos, contaminación de partículas y gases.

El humo puede causar tos, picazón en la garganta, irritación de los senos nasales, dificultad para respirar, dolores de pecho, dolores de cabeza, irritación de los ojos, y secreción nasal. Si la víctima padece de una enfermedad cardíaca o pulmonar, el humo puede agravar sus síntomas.

Una vez controlado el siniestro, los médicos del SAME constataron que el hombre se encontraba sin vida.

Por precaución, los residentes de los 6 pisos que tiene el edificio fueron evacuados y no hubo que lamentar daños en ningún otro departamento.

Por último, tras realizar las pericias correspondientes se determinó que el fuego inició a causa de una colilla de cigarrillo mal apagada que luego se propagó a papeles que había en la habitación.

Intervino la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Nro.8, a cargo del Dr. Barbela, Secretaría Única de la Dra. Torres.

