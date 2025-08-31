Tragedia en Riacho He Hé: Un motociclista murió atropellado y el conductor se dio a la fuga

Un trágico siniestro vial conmociona a la localidad de Riacho He Hé, en la provincia de Formosa. Un motociclista identificado como Walter Ariel Vergara, de 49 años, falleció luego de ser atropellado por un automóvil cuyo conductor se dio a la fuga. El hecho ocurrió en la madrugada del domingo en la Ruta Provincial N° 6, y la Policía provincial se encuentra en una intensa búsqueda para dar con el responsable.

El accidente y el hallazgo de la víctima

Aproximadamente a las 5:45 horas de la mañana, la Comisaría Agente Daniel Juárez de Riacho He Hé fue alertada a través de una llamada telefónica sobre un accidente fatal en la primera curva de la mencionada ruta. De inmediato, los efectivos policiales se dirigieron al lugar, encontrando una escena desoladora.

El cuerpo de Vergara yacía tendido sobre la ruta, con múltiples y graves lesiones. El personal médico del hospital local, que también acudió al lugar, solo pudo confirmar su fallecimiento. A pocos metros de la víctima, se encontró su motocicleta, una Yamaha Crypton, junto con «una botella de cerveza». Este detalle es crucial para la investigación, ya que podría indicar un estado de embriaguez por parte de la víctima o del conductor prófugo.

La investigación en curso

El caso fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, a cargo de la Dra. Mariela Isabel Portales, quien dispuso las diligencias correspondientes. El personal de la Delegación Policía Científica colaboró en las actuaciones procesales, mientras que el cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue judicial de Clorinda por el Destacamento Bomberos Mixta Laguna Blanca. Luego, fue entregado a sus familiares para las exequias.

La Policía ha iniciado una causa judicial y continúa la investigación para dar con el paradero del automovilista y secuestrar el vehículo involucrado en el siniestro. El objetivo principal es determinar las circunstancias exactas del accidente y llevar al responsable ante la justicia. La huida del conductor es un agravante que podría resultar en cargos más severos. Se espera que las autoridades logren identificar y detener al culpable en las próximas horas.

«La investigación continúa para detener al automovilista y secuestrar el auto», confirmaron fuentes policiales. Las autoridades instan a cualquier persona que tenga información sobre este suceso a contactar a la Comisaría de Riacho He Hé para colaborar con la investigación.

El clamor por justicia

El trágico suceso ha generado conmoción y dolor en la comunidad de Riacho He Hé. Familiares y amigos de Walter Ariel Vergara lamentan su pérdida y exigen que se haga justicia. «Es imperdonable que alguien cause una tragedia de esta magnitud y huya sin prestar auxilio», declaró un vecino de la zona.

La comunidad espera que la rápida acción de las autoridades logre esclarecer los hechos y que el responsable de esta muerte sea detenido y responda por sus actos. La falta de responsabilidad de conductores que causan accidentes y se dan a la fuga es una problemática que preocupa a los habitantes de la provincia.