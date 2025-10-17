Tragedia y Conmoción en Riacho He-Hé: Hallan a una Mujer Fallecida, Parcialmente Devorada por su Propio Perro

Una noticia de profundo impacto y tristeza sacudió a la localidad de Riacho He-Hé, provincia de Formosa. Se trata del trágico fallecimiento de una mujer mayor, cuyo cuerpo fue hallado con signos de haber sido parcialmente atacado por su propio perro. El hecho generó gran conmoción y diversas versiones sobre las circunstancias de su deceso.

Para acceder a la información oficial y esclarecer los detalles de este suceso, el programa radial “Exprés En Radio” por FM VLU 88.5 del Grupo de Medios TVO (Lunes a Viernes de 9 a 12h), entrevistó al Crio. Ricardo González, Jefe de la Comisaría de Riacho He-Hé.

Confirmación del Hallazgo y la Situación en el Lugar

El Comisario Ricardo González confirmó el lamentable suceso, indicando que tomaron conocimiento del hecho en la tarde del día anterior a la entrevista, aproximadamente a las 18:30 horas, a través de vecinos.

«Al constituirnos al lugar constatamos que la señora mayor de edad, de 68 años de edad, se hallaba tendida en el suelo y había sido devorada, parcialmente en la zona del rostro por su propio can», detalló el Jefe de la Comisaría. La víctima, una «persona mayor de edad que vive sola en su domicilio», fue hallada por una vecina que dio aviso a las autoridades.

Intervención Policial, Criminalística y Bomberos

Ante la escena, se informó inmediatamente al Juzgado de turno y se procedió con las tareas correspondientes. El personal de Criminalística de la Policía Científica de Laguna Blanca y del cuerpo de Bomberos Mixtos de la misma localidad acudieron al domicilio.

El Comisario González describió la difícil situación con el animal al momento de la llegada de la prevención: «El perro estaba estado, pero era un perro de tamaño mediano, estaba en un estado muy agresivo y al momento del arribo de la prevención al lugar, no dejaba que se acerque al lugar el personal policial y seguía devorando partes del rostro de su dueña».

Finalmente, «una vez que se realizó todas las tareas ahí en el lugar con personal de bomberos se logró apartar al perro ahí del lugar, atarlo». Posteriormente, por orden de la jueza, el cuerpo fue trasladado a la ciudad de Clorinda para realizar la necropsia correspondiente.

Presunta Causa de Muerte: Desvanecimiento Previo al Ataque

Respecto a la causa de muerte, el Comisario señaló que aún no hay una definición exacta tras la necropsia, pero se maneja una hipótesis basada en antecedentes de salud de la víctima.

«Lo que se estima es que la señora tenía problemas cardiovasculares. Ya había tenido incidente donde ella en los días anteriores se venía desvaneciendo».

La principal presunción es que la señora pudo haberse desvanecido estando cerca de su mascota, y que el ataque se habría producido mientras aún estaba con vida o inmovilizada.

«Lo que se presume es que esta señora se desvanece en el lugar y al caer estaba con vida y en ese momento pudo ser atacada porsu propio animal, que empezó a devorarle partes de la zona del rostro, el cuero cabelludo. Parcialmente empezó a desgarrarle partes del cuerpo», explicó el Crio. González, lamentando que «es muy lamentable lo que se vivió ayer, todo el pueblo está conmocionado por esa situación».

Destino del Animal y Situación Familiar

El perro fue trasladado a la dependencia policial, conforme lo dispuesto por la jueza, con el objetivo de «tratar de ubicar o de reubicar en un lugar seguro en un lugar que corresponda a este animal». Las autoridades se encuentran buscando alguna asociación o lugar adecuado para el can.

Aunque la mujer vivía sola en su domicilio, el Comisario confirmó que «ella tiene familiares, tiene hermanos en esta localidad, tiene una hija que estaba viviendo en Paraguay que vino a esta localidad a enterarse del hecho». Fueron los vecinos quienes informaron la situación al enterarse de que la señora no respondía.

La entrevista concluyó con el agradecimiento a la autoridad policial por brindar los datos oficiales ante este «trágico y lamentable» suceso que ha impactado profundamente a la comunidad.