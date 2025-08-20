Tragedia y solidaridad: Incendio consume la vivienda de una familia en el Barrio San Agustín



La comunidad de Formosa se une en un llamado a la solidaridad tras el trágico incendio que destruyó por completo el hogar de la familia Yaquet en el barrio San Agustín.



El siniestro, ocurrido en la madrugada del pasado sábado, dejó a la familia sin pertenencias y con la urgencia de encontrar un nuevo lugar donde vivir.



En una emotiva entrevista con el programa radial «Exprés En Radio», Natalia Yaquet, la dueña de la vivienda, relató el drama vivido y la desesperada situación en la que se encuentran. «El daño fue 100%, no salvé nada, no me quedó nada», lamentó Natalia, visiblemente afectada.



Pérdida total y un milagro en medio del fuego



El incendio, que comenzó en la madrugada del sábado, se propagó con gran rapidez debido a la construcción de la casa, que contaba con un entrepiso de madera y divisiones de durlock.



Natalia, quien trabaja como conductora de Uber, se encontraba en ese momento llevando a una pasajera y fue alertada por su hija mayor. «Cuando volví me di cuenta que no era algo grave y que las nenas estaban bien», relató, destacando que lo más importante es que sus hijas y su nieto lograron escapar ilesos.



La vivienda, ubicada en el barrio San Agustín, sufrió daños estructurales tan graves que ahora tiene peligro de derrumbe, impidiendo que la familia pueda regresar a su hogar. Por el momento, se encuentran temporalmente en casa de un familiar en el barrio Simón Bolívar.



Un llamado desesperado por un lugar para vivir



Ante la pérdida total de sus bienes y la imposibilidad de habitar su casa, la familia Yaquet se enfrenta a la urgente necesidad de encontrar un alquiler. «Estoy buscando con desesperación un alquiler, por lo menos con dos piezas y que me acepten los chicos», expresó Natalia.



«No puedo habitar el lugar porque tiene peligro de derrumbe», explicó, recalcando la necesidad de un espacio seguro para su familia. Consciente de que la reconstrucción será un proceso largo, su prioridad inmediata es conseguir un lugar para instalarse.



Para quienes deseen colaborar o tengan información sobre un alquiler disponible, Natalia proporcionó su número de contacto: 37 04 70 53 02.

La familia también agradece cualquier tipo de ayuda con elementos de primera necesidad, ya que han perdido absolutamente todo.



La comunidad, conmovida por la historia, se ha volcado a las redes sociales y a los medios para difundir el pedido de Natalia, demostrando que la solidaridad es una de las mayores fortalezas en los momentos más difíciles.