Trágico incendio: un hombre de 84 años perdió la vida y su esposa pudo ser rescatada

El incendio de una casa en el barrio La Nueva Formosa dejó como saldo la muerte de un hombre de 84 años que habitaba en ella y que aparentemente al desatarse el siniestro se encontraba descansando en una de las habitaciones. En el lugar el personal policial confeccionó las actuaciones procesales con intervención de la Justicia.

Un llamado a la línea de emergencia 911 ECO, realizado alrededor de las 10:00 de la mañana de este jueves, alertó a la Policía sobre el principio de incendio en una vivienda ubicada en la manzana N° 74 del barrio La Nueva Formosa, concurriendo rápidamente al lugar los efectivos de la Zona 6 del Comando Radioeléctrico Policial, Comisaría Octava y posteriormente el personal del Cuerpo de Bomberos.

El incendio se habría iniciado de forma accidental en una de las habitaciones para luego propagarse por otros sectores de la vivienda. Conforme testimonios de un familiar en el domicilio se encontraban una pareja de avanzada edad, siendo una mujer de 84 rescatada del lugar, pero el hombre de la misma edad no corrió la misma suerte y habría fallecido producto del incendio que provocó una fuerte emanación de humo.

Conforme lo ordenado por el Juez de turno, efectivos de la Dirección de Policía Científica realizaron la recolección de elementos que serán adjuntados al expediente judicial.

El cuerpo de la víctima identificada como Romero Mateo de 84 años, persona no vidente, fue trasladado hasta la morgue judicial de esta ciudad para la autopsia respectiva, determinándose como causal del deceso “asfixia por inhalación de monóxido de carbono, posterior quemadura”, siendo posteriormente entregado a familiares para su inhumación.

Conforme inspección ocular y peritaje realizado por los expertos en siniestros del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Científica, el origen del mismo se debió a un accidente doméstico, mediante una fuente ígnea (encendedor-fósforo) que tuvo inicio en una cama y de ahí rápidamente se expandió por toda la habitación.

El Grupo de Medios TVO se acercó al lugar donde pudo saber que el adulto mayor quedó atrapado en uno de los dormitorios y pese al esfuerzo de los vecinos y efectivos del Cuerpo de Bomberos, el hombre falleció. Al lugar además acudió el personal del Sistema Integrado Provincial de Emergencias y Catástrofes (SIPEC) y trabajadores de REFSA.

Uno de los vecinos que ingreso a rescatar a la mujer del incendio contó que no es la primera vez que se incendia una casa en el barrio La Nueva Formosa. “Este es otro incendio mas que ocurre en el barrio. Comenzó aproximadamente a 10.20 horas y para las 11.00 ya no quedó nada de la casa en la que vivía una pareja de jubilados. El abuelo no caminaba y era no vidente, estaba en la cama en el momento que comenzó el fuego, solo pudimos rescatar a abuela. Fue muy trágico todo”, lamentó el hombres

Además contó que “el incendio comenzó en una habitación y la abuela se encontraba en el comedor por eso la pudimos sacar, pero a la pieza fue imposible entrar porque en segundos se quemó toda la casa”.

A su vez aseguró que no sabía cómo se originó el incendio.

Además contaron los vecinos al Grupo de Medios TVO, que en la misma manzana hace muy poco tiempo ocurrió otro incendio en una vivienda que se habría producido por un cortocircuito.