Transcurrieron 65 días de reclamo y ya hay 40 despidos en UNITÁN

La huelga que inició en enero permanece en el ingreso a la fábrica y pese a 40 despidos y la falta de pago de haberes, los trabajadores de la firma continúan firmes con el reclamo de mejoras laborales en medio de audiencias con autoridades nacionales. El día miércoles incluso solicitaron una audiencia con el Gobernador. “Hasta ahora los compañeros están firmes en seguir la lucha”, expresó Nicolás Barrientos, Secretario General de Tanineros, al Grupo de Medios TVO.

“Hace 65 días que estamos frente a la fábrica y no tenemos ninguna respuesta de parte de la empresa, la verdad que se está haciendo largo y lo que la empresa busca es desgastarnos; los compañeros no están cobrando sus haberes hace 2 meses y si bien la semana pasada tuvimos una audiencia en el ministerio de Trabajo de la Nación, la empresa vino con la misma soberbia y arrogancia de siempre de no querer negociar e imponer su idea, nos dijo lo que nos viene diciendo hace 5 meses, es esto o nada”, agregó Barrientos.

Cabe recordar que la huelga inició tras meses de reclamo por mejoras en materia de seguridad e higiene dentro de las instalaciones de la fábrica, luego de un accidente laboral en el que un empleado de la firma habría sufrido quemaduras. A estos puntos se sumó el pedido de mejora salarial pero tras fracasadas audiencias, aún no se llegó a un acuerdo entre las partes.

“Los compañeros que recién ingresan tienen sueldos que no superan los 70 mil pesos y los compañeros con la mayor categoría están por debajo del índice de la pobreza, llegan a 130 mil pesos; la verdad que se hizo largo esto pero hasta ahora los compañeros están firmes en seguir la lucha y aguantar hasta llegar a un acuerdo. También tenemos reclamos en el tema seguridad e higiene porque vemos que este último año la empresa no invirtió nada para mejorar las condiciones laborales”, precisó el Secretario General del sindicato.

Tras 65 días de paro, los trabajadores que llevan adelante la medida aseguran que la fábrica no se encuentra produciendo, lo que generaría la pérdida de miles de dólares al elaborar un producto de exportación. Sin embargo, tras diferentes audiencias en la Subsecretaría de Trabajo de Formosa, no se logró un acuerdo y ahora el conflicto trata de resolverse en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación en donde se aguarda una próxima reunión el día lunes.

“La empresa supuestamente no negocia porque estamos de huelga y se pasó a un cuarto intermedio el lunes que viene. Nosotros volvemos con la misma esperanza de por lo menos empezar a dialogar pero vemos que de parte de la empresa no hay voluntad”, indicó Barrientos.

El conflicto continúa escalando y ya son 40 los trabajadores en huelga que han sido despedidos, mientras tanto varios de ellos continúan recibiendo telegramas en donde se los intima a retornar a sus puestos de trabajos. Serían unas 200 familias las que dependen de la fábrica e incluso los trabajadores acudieron a un acto de gobierno a modo de protesta para solicitar una audiencia con el Gobernador.

“Solicitamos una audiencia, hablamos con los allegados a él y nos recibió la nota del pedido de audiencia, ojala tengamos una pronta respuesta. Sabemos que él se interiorizó más en el tema pero la verdad necesitamos que nos ayude de forma directa porque acá hay 200 familias que están hace dos meses sin cobrar y la están pasando mal. Nosotros lo que reclamamos es algo digno”, concluyó Barrientos.

