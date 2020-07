Compartir

Es tremendo el tránsito que hay en la ciudad de Formosa donde no se respeta nada, pasan los semáforos en rojo como si no existieran y por eso hay tantos accidentes todos los días. Nos hace falta aprender mucho como conductores y eso ya corre por cada uno. No hay cursos que puedan paliar esto cuando todos debemos tener conciencia.