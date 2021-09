Tránsito seguro: “El convenio traerá beneficios y mayor seguridad vial”, destacó Ortiz

Compartir

El Licenciado Orlando Ortiz, Director de Tránsito de la Municipalidad, en diálogo con el Grupo de Medios TVO destacó los anuncios que realizó el intendente Jorge Jofré con la instalación de radares, cámaras, nuevos semáforos y balanzas para control de cargas, que se enmarcan en el proceso de modernización de la ciudad. “El convenio traerá beneficios y mayor seguridad vial”, valoró.

“Fue un anuncio muy importante en el área que me compete que es la Dirección de Tránsito, el intendente Jofré tiene una concepción de una ciudad moderna con toda esta nueva implementación para mayor seguridad vial en la ciudad y con nuevos equipamientos, en cuanto a la modernización que se van a colocar radares, cámaras de seguridad en semáforos, tótem de controles de seguridad, es importante, es un trabajo que se viene haciendo desde hace tiempo hablando con la empresa Smart Vial que tiene mucho prestigio, está en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires y en varios del país, es una empresa que tiene mucha experiencia en cuanto a seguridad vial. En Formosa se pudo hacer este convenio que va a traer mucho beneficio a los vecinos y las vecinas y mayor seguridad vial para todos”, destacó.

Informó además que “ya se están colocando algunos artefactos, se está arrancando primeramente con cámaras de seguridad en los semáforos, estos dispositivos modernos se van a ir colocando en lugares críticos que vemos en Formosa donde a veces el infractor no respeta y siempre está pasando el semáforo en rojo, tenemos lugares críticos donde se colocaron. El martes ya se empezaron a poner en dos lugares claves, vamos a seguir trabajando, la idea es colocar en muchos lugares donde la gente no respeta el semáforo en rojo, estos dispositivos se activan cada vez que una persona pasa en rojo”, explicó.

“La idea es verificar los infractores porque a veces el mismo personal del cuerpo de tránsito no puede percatar este tipo de infracciones porque uno no está al 100% en todos los lugares, estas cámaras son de control, para que la gente evite cruzar los semáforos en rojo, de todas formas van a estar señalizados los lugares que van a estar monitoreados para que la gente se percate y tenga mayor atención y seguridad, lo que buscamos es concientizar a los vecinos, no ir directamente a la sanción, queremos concientizar para que la gente tenga conocimiento de los lugares donde están colocados y vamos a ir trabajando para que la gente tome conciencia de esto”, detalló.

Sobre los radares aseguró que “serán móviles, son como una pistola que toman la velocidad de los vehículos, vamos a tratar de hacer un control de velocidad, hay muchos vehículos que están pasados de límites de velocidad permitida en lugares claves, en el microcentro a veces tenemos gente que anda a alta velocidad, en una avenida es peor, la idea con los radares es colocarlos en lugares clave donde los vehículos levantan mucho la velocidad, más que nada en accesos de la ciudad. Otra cosa que anunció Jofré y que haremos es el control de peso, tenemos balanzas móviles para poder controlar los vehículos de gran porte que vienen sobrecargados de otros lugares y evitar que ingresen con una carga no permitida de acuerdo a la ley”.

“Los semáforos para nuestra gestión, son mucho más seguros que los lomos de burro, que es como una instancia en forma rápida de dar soluciones a un lugar crítico de accidentes de tránsito y bajar la siniestralidad, los semáforos son mucho más seguros, los cuales nos dan más seguridad para los transeúntes, ojalá pudiéramos reemplazar todos los lomos de burro por semáforos, lastimosamente el tema de los precios son mucho más elevados pero con esta empresa esa es la idea”, finalizó Ortiz sobre los planes a futuro.

