Me gustaría que se empiecen a tomar medidas serias para organizar el tránsito. Que los inspectores recorran las calles y multen a quienes estacionan en doble fila, lugares no habilitados o bien no respeten la velocidad. Todo esto ayudará a mejorar la circulación en la ciudad y evitará siniestros viales.