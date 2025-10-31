Transparencia: Proponen Boleta Única Papel para Formosa

El proyecto de ley del bloque Nuevo País busca derogar la ley de lemas e implementar el sistema electoral que fue protagonista en las últimas elecciones nacionales.

En una reveladora entrevista para el programa radial “Exprés En Radio” por FM VLU 88.5 del Grupo de Medios TVO, se abordó un proyecto de ley clave que busca modificar el sistema electoral en la provincia de Formosa. La invitada fue la diputada provincial por Nuevo País, Mara Amarilla, quien detalló los alcances de la iniciativa que pretende implementar la Boleta Única Papel (BUP) en las elecciones provinciales.

Introducción y Presentación del Proyecto

El proyecto surge tras la experiencia positiva de la Boleta Única Papel en las recientes elecciones, y tiene como objetivo trasladar dicho sistema a Formosa. La diputada Amarilla confirmó que la propuesta ingresó en la Legislatura provincial el día miércoles, presentada por su bloque, Nuevo País.

“Nuestro bloque, Nuevo País, presentó el proyecto para implementar eh como nueva como novedad para el sistema electoral el sistema de boleta única y a la vez para de por ende derogar el método antiguo de sistema de Ley de Lemas.” declaró la diputada.

Características del Proyecto y el Voto en Blanco

El proyecto toma las “bondades” del sistema electoral visto en otras jurisdicciones, pero con una particularidad agregada. A sugerencia del concejal Evan, el bloque decidió incluir una columna o apartado específico para el voto en blanco.

“Nosotros le agregamos una cosita que fue a sugerencia del trabajo de equipo, en particular de el concejal Evans, que sugirió agregar un cuerpo o mejor dicho una columna dentro de la boleta o que se considera en el diagrama del diseño para el voto en blanco,” explicó Amarilla.

La diputada destacó que la implementación de la Boleta Única, que ya se utiliza con éxito en otras provincias, contribuirá a la “calidad democrática” de las instituciones y las elecciones.

Derogación de la Ley de Lemas y el Rol de las Internas

Uno de los puntos centrales es la derogación del sistema de Ley de Lemas. Ante la objeción sobre cómo se garantizaría la participación de todos sin la Ley de Lemas, Amarilla fue enfática:

“Nosotros decimos, ‘Bueno, pero eso se puede tranquilamente derogar y ver cómo se soluciona el tema de que todos tengan participación.’ Para eso existen los sistemas de internas de partido.”

La legisladora considera que es un “despropósito” que la sociedad deba asumir el costo de las internas partidarias a través del proceso electoral actual. Criticó que existan sublemas que reciben apenas unos pocos votos, lo que considera un “despropósito que estemos dilapidando el poco recurso que tenemos en un sistema que realmente no sirve.”

Mecanismo de Votación y Eliminación del Voto por Lista Completa

El proyecto también estipula la eliminación de la posibilidad del voto por lista completa. Respecto a cómo se votaría en Formosa, teniendo en cuenta las múltiples categorías (gobernador, intendente, concejales, senadores), la diputada aclaró el mecanismo.

“No, a veces se dividen las boletas, se dividen justamente en categorías, ponerle provinciales o nacionales o municipales y ahí a la vez tenés, si querés, distintas columnas compartidas. O sea, el mecanismo lo que intenta es evitar la duplicación de impresiones por cada propuesta electoral. Simplifica en una sola las ofertas electorales.”

La Boleta Única busca terminar con “las 50 mesas juntas con un mar de boletas” y los problemas asociados al sistema actual, como el robo o la desaparición de boletas en el cuarto oscuro.

“Lo que se terminaría con este sistema son las 50 mesas juntas con un mar de boletas, digamos, eh arriba… es quizás el principal problema que tiene el sistema actual”

Modificación para la Elección de Cargos Ejecutivos

Otro aspecto fundamental del proyecto es la modificación de los artículos 73 y 74 de la Ley Provincial número 152, que cambiaría la elección de cargos ejecutivos a un sistema de simple pluralidad de sufragios (mayoría simple).

El Desafío Político en la Legislatura

Al ser consultada sobre las posibilidades de que el proyecto sea tratado, dada la mayoría absoluta del Partido Justicialista en la Legislatura, la diputada Amarilla se mostró realista.

“Lamentablemente sabemos que el oficialismo no tiene ningún tipo de intención, así como hemos presentado otros proyectos en el mismo sentido de la transparencia, no tienen una intención de modificar las normas a los efectos de beneficiar a la gente. Lo que quieren es seguir asegurándose eh las posibilidades de perpetuarse en el poder.”

No obstante, la diputada instó a la sociedad formoseña a presionar para que el proyecto se trate, ya que es un “beneficio para todos.”