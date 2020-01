Transporte: avanza acuerdo para que subsidios lleguen al interior del país

Compartir

El Director de Transporte de la provincia de Formosa, Pablo Córdoba, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó que varias provincias fueron convocadas por nación para hoy con el fin de avanzar en un acuerdo para que el subsidio al transporte también llegue a los servicios provinciales.

«Esta es la segunda vez que nos convoca el gobierno nacional para tratar este tema tan importante ya que sin transporte no se mueve la gente, se necesita para ir a trabajar, por cuestiones de salud es por eso que ya se iniciaron las conversaciones ni bien asumió la gestión y nuevamente ahora para la suscripción del convenio por la cual se estaría por el plazo de 120 días subsidiando, esto es transitorio hasta tanto se analice cuáles son los coeficientes más equitativos a los fines de que los subsidios también lleguen al transporte del interior del país y no solo queden en Buenos Aires, en el caso concreto de Formosa es que no llega un centavo para lo que son los servicios provinciales donde constantemente las empresas no están reclamando, nos solicitan la tramitación, nunca antes fuimos recibidos y en un mes y medio tuvimos dos reuniones en las cuales se pudo avanzar bastante», explicó.

Asimismo dijo que el subsidio nacional es de 7 millones 240 mil pesos «y eso viene para los servicios urbanos, serían 90 mil pesos para los provinciales, ese fue el reclamo que hacíamos hace mucho tiempo porque el periodo que se tiene en cuenta es 2018 y en ese momento las empresas provinciales por ejemplo Godoy, por la crisis profundizó aún más su situación y cayó en el incumplimiento de los aportes y contribuciones, era un requisito estar al día para poder percibir. Durante todo el 2018 no percibió y en ese período fue que se tuvo en cuenta por el gobierno anterior para este subsidio por eso siempre fue nuestro reclamo eterno de que no venía nada por el coeficiente y el periodo que se tuvo en cuenta, por ello estamos gestionando todo lo que sea necesario y que las empresas provinciales también puedan percibir los subsidios y no siempre tenga que ser todo transferido a lo que son tarifas, cuando se empiezan a achicar en gastos también empiezan a estirar los neumáticos y todo eso, nosotros queremos también que Formosa tenga los colectivos que tienen en otras provincias».

«Este subsidio es para los servicios urbanos, esto surge de un coeficiente donde se tuvo en cuenta los agentes computables que son los trabajadores que están en blanco y de 20 pesos por litros de combustible asignados que tenían a diciembre de 2018 para los servicios urbanos, de ese coeficiente surge esto de los 7 millones de pesos, vendrían unos 90 mil pesos que hoy para lo que son los costos de una empresa de media distancia al igual que una de larga y corta distancia es poco, ahí tendríamos que analizar porqué no viene un poco para los servicios provinciales por eso lo estamos por gestionar», detalló.

«Esto es por 120 días donde se busca el congelamiento de las tarifas, se invitó a todas las provincias a adherirse a este congelamiento de tarifas que viene aparejado este trabajo de forma conjunta porque nos invitaron a trabajar, no es que desde nación cerraron los números como hicieron anteriormente donde no nos dieron oportunidad de discutir, justamente lo que planteamos era que aplicaban un coeficiente donde ya venían en crisis las empresas y con eso se las castiga aún más, cayeron en los pagos, hubo retrasos en las moras más con esas penalidades las empresas se vieron perjudicadas», explicó.

«Ya están cuáles son las directivas de trabajar en forma conjunta con todas las provincias y nosotros vamos a seguir haciendo las gestiones necesarias, el jueves ya vamos a estar planteando el tema de los servicios provinciales ya que no vendría más que 90 mil pesos para los servicios provinciales que se ven severamente afectados, pero es como consecuencia del criterio que se había adoptado por anterioridad», dijo.

«Esta es una prórroga de lo que se venía aplicando, no es que va a ser a partir del mes que viene sino que ya es una continuidad de lo que se venía aplicando y generalmente nación liquida a nombre de las empresas o bien nos estarían liquidando a nombre del Municipio y ahí la provincia transfiere a los municipios o a las empresas directamente», finalizó.