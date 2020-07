Transporte de cargas: brindan detalles sobre el sistema de corredor sanitario seguro

Compartir

El jefe del Cuerpo de Tránsito de la Policía de la provincia, Miguel Ángel Bres, se refirió a los controles que se realizan en los accesos a la provincia de Formosa a cada uno de los transportistas que ingresen al territorio provincial durante este contexto de emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19.

Lo ejecuta la Policía con los demás organismos provinciales en coordinación con el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, que prevé el protocolo para los transportistas extraprovinciales y también locales al momento de ingresar a la provincia.

Según indicó el comisario mayor Bres las acciones de control y monitoreo se llevan a cabo en todos los ingresos y egresos a la provincia. La Policía en forma conjunta con el Ministerio de Desarrollo Humano trabaja en las tareas de control de ingreso de personas y transportistas a la ciudad de Formosa, diagramada por el Ministerio de Gobierno en coordinación con el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19.

En ese sentido, explicó que la modalidad que se ejecuta, de acuerdo al protocolo sanitario, con cada uno de los transportistas de otras provincias como los que son de Formosa consiste en el seguimiento del denominado “corredor sanitario seguro”, el cual exige a los transportistas una declaración jurada con sus datos personales, la carga que transporta y el vehículo que va a ingresar.

De esa manera, “una vez que ingresan al sistema de monitoreo de la Policía, se le otorga un corredor seguro a través de un documento que es prácticamente una declaración del transportista que ingresa a la provincia, el lugar donde va a depositar la mercadería y el tiempo mínimo que tienen para la descarga con todos los elementos de bioseguridad que le exige el protocolo sanitario provincial para el ingreso y posterior egreso de la provincia”.

Entonces, la modalidad del operativo que despliega la Policía en el marco de seguridad que tiene la institución para el resguardo de la frontera con relación a esta situación de la pandemia, “se realiza incluso con la vigilancia de tecnología como drones y el patrullaje en zona de frontera que despliega el Cuerpo de Bomberos integrado con otras áreas y comisarías jurisdiccionales”.

“No solo en la localidad de Mansilla, sino también en Villa Escolar, El Colorado y todas las zonas de frontera son monitoreados y patrullados con embarcaciones de la institución policial para garantizar el no ingreso de personas en botes o cualquier otra modalidad en esta zona neurálgica”, remarcó Bres.

El sistema de corredor sanitario seguro está desplegado en todo el territorio provincial desde el inicio en el acceso por la localidad de Mansilla -por la ruta nacional 11-, la ruta nacional 81, la ruta nacional 86, en los límites a Clorinda, Ingeniero Juárez, y los lugares de salidas llámese Clorinda, Línea Barilari, El Colorado.

Cómo se actúa

ante anormalidades

Por otro lado, consultado acerca de los casos en que los transportistas no cumplen con la hoja de ruta, el jefe del cuerpo de tránsito de la Policía precisó: “Cuando se detecta una anormalidad, se le inicia una causa judicial, depende de la modalidad. Además, hay situaciones de conductores que de manera imprudente levantan pasajeros, en esa circunstancia también son pasibles de que se inicien acciones legales. En todos los casos que no se respeten las medidas del protocolo, los choferes son trasladados a la Unidad de Pronta Atención de la Contigencia (UPAC) para los controles correspondientes”.

No obstante, apreció que si bien la mayoría de los choferes vienen solos, “la provincia permite que circulen con un acompañante siempre y cuando sea declarado por la empresa en el trámite correspondiente y tenga la documentación que se exige en los accesos al territorio formoseño”, volvió a reiterar sobre la exigencia del protocolo para los transportistas que prevé la provincia de Formosa.

Por último, enfatizó que la “fuerza de seguridad con todas las unidades regionales del interior provincial realizan y despliegan los recursos humanos con el objetivo de los controles fijos sobre ruta para garantizar el corredor sanitario seguro”.