Transporte: Delguy valoró la capacidad de gestión de Jorge Jofré

Ayer visitó el piso de Expres en Radio, el concejal capitalino del PJ José Delguy quien preside además la Comisión de Transporte del Honorable Concejo Deliberante. Durante la entrevista se refirió a la ordenanza que autoriza al Ejecutivo Municipal la compra directa de colectivos para prestar el servicio de transporte urbano de la ciudad. donde valoró la capacidad de gestión del Intendente Jorge Jofré para buscar una solución. “Dijo que lo iba resolver y así lo está haciendo”, reconoció.

“Tener a más 50 mil vecinos de la ciudad de Formosa que utilizaban el servicio público de pasajeros a todos nos preocupa y puntualmente al intendente Jofre. El lunes recibimos en el HCD un pedido del Ejecutivo para que tratemos la compra de manera directa de unidades de colectivos, y justamente el miércoles junto con la oposición y el bloque justicialista lo tratamos y aprobamos sobre tablas”, comenzó diciendo el edil.

Consultado si es que el Intendente no tenía dicha facultad dentro de la Emergencia del Transporte que existe actualmente respondió que “si bien esa Emergencia lo facultaba, el Intendente fue haciendo distintas etapas. Estos 53 días no son mera casualidad o porque no quiso que haya transporte, todo lo contrario, en este tiempo pasaron cosas que justamente se quisieron evitar y poder encontrar una solución a lo que ya estaba que era puntualmente la Empresa Crucero del Sur”.

“Al empezar a averiguar si venia una prestadora o inversor distinto, al haber cierta incertidumbre y no conseguir empresarios que quieran venir a invertir, existió la posibilidad de que el Intendente vaya gestionando con empresas privadas para la adquisición. En este sentido la Unidad de Información Financiera por parte del sector privado le exigía la Ejecutivo municipal (al ser un Estado) que tenga la fuerza de una ordenanza que diga la compra directa”, continuó diciendo.

En este sentido, Delguy destacó la “madurez política” de todo el Cuerpo deliberativo ya que hubo un acompañamiento total. “Mas allá de las diferencias que existen, nos hemos concentrado en darle la facultad al Ejecutivo Municipal”, valoró y agregó que “si bien podemos tener las chicanas de la oposición, lo importante es que todos los concejales acompañaron”.

Cuando se le preguntó si es que el Jefe Comunal tuvo contactos con empresas que venden unidades de transporte respondió que sí y aseveró: “Argentina tiene muy pocas empresas que vendan muy pocas unidades de colectivos, no hay que olvidar que son inversiones grandes y a su vez el transporte público que fue variando en los años”.

“El Intendente fue acotando todas las instancias, ya sea a través de las ofertas que le hizo a la empresa, a los trabajadores, y llegó a esta última instancia de poder comprar, en este caso tuvo que viajar varias veces a Rosario, Buenos Aires”, clarificó Delguy.

Resaltó en este contexto que “si hay algo que tiene el Intendente es su capacidad de gestión y en este caso puntual dijo que lo iba a resolver, no con un parche sino con soluciones concretas que realmente tengan al vecino contento, con una reactivación de un sistema nuevo del transporte”.

“La política tiene que dar su gesto de transparencia, de responsabilidad y de comunicación, si nosotros no informamos la secuencia del porque hoy estamos como estamos estaríamos mintiéndole a la gente y justamente una oposición aprovechándose de las circunstancias”, explicó.

En otro tramo de la entrevista y en relación a cuándo se reactivará el servicio de colectivos, el Edil indicó que aún no hay una fecha cierta porque se están realizando las negociaciones: “hoy el Municipio tiene un saneamiento real de todo su esquema financiero, sus balances siempre han cerrado de manera positiva y en base a esto es que adquirirán la cantidad de unidades”.

“Tengo que decir también que detrás de esto no hay nada sucio, más bien al contrario, al no encontrar opciones de solución, el Municipio se hará cargo y en ese caso también debemos aclarar a la ciudadanía que más allá de estar tantos días sin colectivos, van a ir viendo como sucederá lo mismo en otras provincias también, porque el esquema del transporte hoy cambió”, aseveró.

“Tenemos un Gobierno Nacional completamente insensible y esto lo estamos viviendo todas las provincias y sus municipios y en ese sentido al cambiar el esquema del transporte cada provincia se tendrá que hacer cargo del transporte”, explicó.

En relación a la situación de la empresa manifestó que se están llevando adelante todos los procesos necesarios para llegar a un arreglo conveniente para todas las partes, “no podemos ir a atacar a la empresa porque de esa manera no se resuelve nada. Los aspectos legales se están ocupando de ver el resultado y el rédito que va a tener que sacar, la rescisión del contrato, cancelar el pliego también y ver de qué manera la empresa se hace cargo de lo que le queda debiendo a la ciudad”.

“Sé que estos más de 50 días sin colectivos no han sido fáciles, porque mucha gente hasta perdido su fuente laboral por este problema, pero esto no es culpa del Intendente que estemos sin servicio, sino que es una consecuencia de decisiones políticas a nivel nacional que afectaron de manera local a todas las localidades del interior”, culminó diciendo el mismo.