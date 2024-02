Transporte: el Intendente Jofré se comprometió a buscar una solución

El intendente Jorge Jofré brindó una conferencia de prensa este martes, en el Salón de Intendencia, donde clarificó la situación que vive actualmente el servicio de transporte público de pasajeros e informó las acciones que llevó adelante el municipio ante las medidas de fuerza, al tiempo que se comprometió en buscar una solución a este conflicto que lleva más de 12 días.

Estuvieron presentes el Jefe de Gabinete, Dr. Mauricio Nadalich; el subsecretario de Gobierno, Dr. Fabián Cáceres; el subsecretario de Transporte y Emergencia, Dr. José Olmedo; y el Procurador Adjunto del municipio, Dr. Fernando Rigotti.

En la oportunidad, el jefe comunal expresó: “En los últimos días, hemos sido testigos de un paro del transporte público de pasajeros, un servicio esencial que es utilizado por más de 50 mil vecinos y vecinas de Formosa todos los días. A esto se suman algunas medidas de fuerza llevadas adelante por los gremios UCRA Y UTA. Todo esto, ha ocasionado serios inconvenientes y perjuicios no solo a los usuarios sino también a la ciudadanía en general, como lo que sucedió puntualmente este lunes, donde se impidió además la libre circulación en el centro de la ciudad”.

“Entendemos el reclamo de los trabajadores, pero no se puede engañar a los usuarios para llevar adelante estas medidas de fuerza. Tampoco vamos a permitir que se siga interrumpiendo el tránsito. Es por ello que el lunes se hicieron las infracciones correspondientes y se retiraron de la vía pública 19 unidades”, sostuvo.

En ese marco aclaró también que todos los coches que quedaron abandonados en distintos puntos de la ciudad contaban con por lo menos medio tanque de combustible “así que en ese sentido quiero decirles que nos mintieron a todos para poder llevar adelante esta medida”, sentenció.

Del mismo modo, explicó que “el servicio, si bien es público, es gerenciado por una empresa privada, por ende, ni el gobierno de la provincia ni del municipio es el empleador”.

En ese sentido, señaló que desde el municipio se han comunicado con los responsables en Misiones y les han pedido que se acerquen a la ciudad para dialogar y tratar de destrabar el conflicto. “No queremos que la empresa se retire, pero sí necesitamos que sea un servicio de transporte que se adecue a la nueva realidad, donde los subsidios ya no existen”, dijo.

“El Municipio, lamentablemente, no cuenta con los recursos para subsidiar al transporte público. Por eso, la empresa se va a tener que reconvertir, y convencer a la gente brindando un servicio eficiente”, precisó Jofré. Al tiempo que consideró que “cada uno debe hacerse responsable de lo que le corresponde. Yo, como intendente de la ciudad, me hago responsable de garantizar que los empleados municipales cobren sus sueldos; la empresa prestataria del transporte público debe hacerse cargo de pagarle a sus trabajadores”.

Respecto a las posibles soluciones a esta coyuntura, afirmó: “Acá no hay magia, es simple, es una cuestión de dinero. También hay que tener en cuenta que si hoy no nos salen bien los tramites que venimos haciendo todos los intendentes del país para que nos restituyan los fondos, habrá que manejarse como antes, con la tarifa. No quiero mentirle a la gente, es preferible la verdad que una mentira piadosa. El transporte debe tener una cierta ecuación económica que permita pagar los sueldos, cargar combustible y mantener las unidades; no nos tenemos que quedar empantanados en una lucha de querer mantener los subsidios porque eso no sucederá y es una decisión nacional”.

“Yo siempre le hablé a la gente con la verdad, por eso les recuerdo que en un operativo solidario que se realizó en el barrio San Agustín en el año 2022, yo anticipé esta situación, advirtiendo que la tarifa no debía retrasarse para mantener un buen servicio”, recordó.

En otro tramo de la conferencia, al ser consultado sobre cuál sería la tarifa adecuada que se manejaría dada la situación actual, el jefe comunal manifestó que “el boleto se tendrá que fijar de acuerdo a la estructura de costos; todos los intendentes están hablando de una tarifa federal de 1000 pesos para arriba”, pero aclaró que “la empresa tendrá que entender que se tiene que cumplir con las frecuencias y desde la Municipalidad nos vamos a encargar que esto se cumpla, de lo contrario se aplicarán las multas correspondientes”

“El compromiso de este intendente y de todo el equipo de trabajo, es buscar una solución al sistema de transporte que los vecinos y vecinas de la ciudad merecen”, concluyó.

En ese aspecto, consideró que “es inadmisible que, en un momento en el que la ciudadanía más necesita contar con un servicio de transporte confiable y accesible, los gremios opten por medidas que perjudican directamente a quienes dependen de este servicio para desplazarse dentro de la ciudad”.

Remarcó que la Municipalidad de Formosa hace meses trabaja activamente y sobre todo “con mucho compromiso tratando encontrar soluciones a esta situación para poder restablecer la normalidad en el servicio de transporte público lo antes posible”.

Del mismo modo, indicó que “es fundamental que, dadas la situación actual, tanto la empresa Crucero del Sur, como los trabajadores, comprendan la gravedad económica y financiera nacional por la quita deliberada del subsidio. El perjuicio que ocasionan con sus medidas de fuerza irracionales, ilegales y violentas, aleja a soluciones prontas y pacificas en beneficio de todos”.

Un día de trabajo perdido en el transporte se dejan de recaudar ¿Cuántos sueldos se podrían haber pagado? En estos tiempos de crisis económica lo que se pierde no se recupera.

“Quiero pedirles disculpas a todos los formoseños por los problemas ocasionados por esta medida de fuerza. También quiero decirles que este intendente y su equipo de trabajo no ha descansado ni un solo día para buscar una solución sostenida en el tiempo, pero además hemos tomado todas las medidas que en materia legal nos permite el pliego de bases y condiciones, presentando ante la justicia local acciones autosatisfactivas, es decir urgentes, para que se preste un servicio de emergencia, que nunca que cumplió y que derivará en las multas respectivas”, manifestó Jofré.

Estoy convencido que este no es el camino, nosotros debemos fomentar el trabajo y buscar soluciones. No podemos permitir que se lleven adelante acciones para amedrentar a los formoseños con imposiciones violentas y extorsivas. Es por ello que el lunes la Municipalidad logró liberar el centro de la ciudad que se encontraba con 17 unidades abandonadas en puntos neurálgicos del ejido urbano.

Yo, Jorge Jofré, vecino de la ciudad e intendente de todos los formoseños, busco soluciones con diálogo y pensando en la gente, pero no hay lugar para incoherencias, no podemos hacernos cargo de lo que no nos corresponde, y les vuelvo a recordar, tolerancia cero a los violentos.