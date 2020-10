Transporte: empleados de Godoy marcharon hasta Casa de Gobierno para pedir una mesa de diálogo

Compartir

Ayer, cerca del mediodía, trabajadores de Godoy -quienes están nucleados en la UTA- marcharon hasta Casa de Gobierno para reclamar que la empresa les pague lo adeudado y también solicitaron a través de un petitorio que dejaron en mesa de entrada la apertura de un canal de diálogo con el Estado para poder volver a trabajar.

Diego Figueroa, delegado de UTA en la empresa, en contacto con el Grupo de Medios TVO sostuvo que tras realizar una asamblea tomaron la decisión de marchar hasta Casa de Gobierno para pedir respuestas ya que “no tenemos explicaciones por parte de la empresa ni del Gobierno. Sabíamos que había una empresa interesada en tomar a todos los compañeros, pero quedó todo en la nada”.

“Ya pasaron 7 meses de pandemia, y con eso todo se agravó, porque nosotros ya veníamos con deudas, la situación es pesada, ya no damos más por eso decidimos salir a la calle”, aseveró el mismo.

“Presentaremos un petitorio para pedir una mesa de diálogo y que por lo menos se junten con nosotros para ver qué solución le pueden dar al transporte de la provincia”, confió Figueroa.

Seguidamente, al hacer referencia al decreto nacional que habilita el funcionamiento del transporte de media y larga distancia indicó que “sabemos que a nivel nacional va empezar a funcionar, pero en nuestra provincia no tenemos conocimiento de qué puede pasar, esa información no la tenemos, nosotros queremos salir a trabajar y por eso nos estamos manifestando”.

“La empresa Godoy nos debe mucha plata y queremos cobrar, nos adeudan entre $70.000 y $100.000 a cada uno de los trabajadores”, dijo.

“Tuvimos una reunión acá en Casa de Gobierno, nos dijeron que había una empresa interesada que se iba a hacer cargo de las líneas provinciales y que estaban en tratativas de las nacionales, que iban a tomar a todo el personal, ya pasaron dos semanas y no sabemos más nada al respecto. El transporte va a comenzar a funcionar nuevamente y no tenemos empresa porque los dueños de Flecha Bus no se hacen ver con nosotros”, continuó diciendo.

Por último, el delegado de UTA en Godoy insistió diciendo que ya perdió la cuenta de los días de lucha porque “son muchos días” y “nuestra situación es crítica, los compañeros no tienen para pagar las cuentas, para mantener a sus familias”.