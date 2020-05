Transporte en alerta: sin respuestas salariales a los trabajadores, gremios se encaminan a paro total

Compartir

Debido a que las negociaciones no prosperaron los empresarios del transporte se declararon el estado de alerta a nivel nacional. Esto ocurrió tras más de 20 días de negociaciones y tres audiencias con el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación. En este contexto, se temía por un paro sorpresivo en el sector, el cual finalmente no sucedió ayer, pero si ocurriría en los próximos días ya que no hay ninguna repuesta favorable al reclamo por falta de pago a los trabajadores. En este sentido, UCRA y UTA los dos gremios que nuclean a los trabajadores del volante en Formosa se encaminan a tomar medidas de fuerza; mientras el gremio encabezado a nivel nacional por Roberto Fernández ya resolvió un paro, los de Silverio Gómez esperarán las próximas horas para anunciar qué acciones llevarán adelante.

UTA

Es importante recordar que el jueves pasado, en un comunicado, la conducción de la Unión Tranviarios Automotor expresó que se les informó «la negativa empresaria a hacer frente a los salarios del pasado mes de abril» y que el incumplimiento «agrava la situación existente, de trabajadores que han prestado tareas durante todo el periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio».

Teniendo en cuenta esto, ayer, convocó a un paro en el todo el interior del país a para el próximo martes. En un comunicado que lleva la firma de Roberto Fernández, el gremio advierte que «las medidas podrían profundizarse si no se abonan inmediatamente los haberes adeudados a todos los trabajadores de nuestro sector».

«Desde el primer momento venimos exigiendo el cumplimiento del pago los trabajadores y solicitando tanto a los empresarios como al gobierno que encuentren mecanismos para dar soluciones a esta cuestión», dice el comunicado del gremio.

«Nuestros compañeros vienen dando muestras de su compromiso trabajando en la primera línea de los servicios esenciales que se brindan durante la pandemia».

«Llamamos a los responsables de esta situación a dar respuesta urgente», concluye el escrito.

En lo que respecta a Formosa, ayer, el secretario general de UTA, Diego Mendoza emitió el siguiente comunicado: «el Consejo Directivo de la Unión Tranviarios Automotor seccional Formosa luego de llevar adelante una asamblea extraordinaria ante la falta de pago de haberes de los trabajadores del transporte de las empresas Crucero del Sur, Puerto Tirol y Nueva Godoy SRL, resolvió llevar adelante una medida de fuerza de paro de actividades por tiempo indeterminado a partir del día lunes».

Dejó en claro que la medida de fuerza será «hasta que se haga efectivo el pago de haberes de los trabajadores dependientes, el cual, reviste de carácter alimentario y que trae aparejado graves complicaciones económicas y alimentaria de más de 300 familias formoseñas».

UCRA

Por su lado, el delegado de la Unión de Conductores de la Republica Argentina en Formosa, Javier Oviedo informó ayer a la mañana que «ya venció el límite del pago de los salarios de los trabajadores de transporte, pero ante la falta de acuerdo que hubo entre el Gobierno nacional y la Cámara empresarial no se hizo efectivo el cobro, pasando la reunión para hoy a las 16 horas. Nosotros ahora estamos supeditados a lo que pueda pasar en ese acuerdo ya que la crisis del COVID-19 golpeó bastante fuerte no solo al transporte sino a varios rubros».

Reconoció el gremialista que está situación es generalizada «no solamente para Formosa. Hay empresas que están peor que Crucero del Sur, en la cual se le pagó el 50% del salario a los trabajadores y se les adeuda 2 meses. Es una situación que preocupa bastante».

Horas más tarde y una vez concluida la reunión a la que hizo referencia, Oviedo sostuvo que «el panorama no es alentador, no se avizora una respuesta positiva. Ahora estamos aguardando el documento de la reunión y de ahí en asamblea estaremos decidiendo qué vamos a hacer; seguramente iremos a paro, pero eso lo decidiremos entre los compañeros y en las próximas horas lo estaremos anunciando».

Ministro Ibáñez

Teniendo en cuenta la crisis del transporte, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez, expresó el compromiso del Gobierno Provincial de acompañar a los trabajadores y a las empresas de transporte que atraviesan momentos difíciles, si bien resaltó que el sector venía con problemas de arrastre que se agudizaron con el coronavirus, ante la paralización total del servicio de larga y media distancia. En tal sentido, informó que hace 20 días, aproximadamente, la Nación solicitó a las Provincias las plantillas de personal de las empresas, las que se confeccionaron a la brevedad posible y fueron enviadas.

«Nos preocupa la situación y nos estamos ocupando. Vamos a acompañar decididamente a los trabajadores del transporte y a las empresas, a ver qué solución le podemos dar en este momento tan bravo y tan difícil», afirmó el titular de la cartera económica provincial.