Transporte interprovincial: luego de un parate de 18 meses, volvieron los servicios de Godoy

Compartir

Linkedin Print

Tras 18 meses de parate, ayer volvió a trabajar la empresa Godoy que comenzará prestando cinco servicios y respetando los protocolos vigentes. Uno de los requisitos indispensables para subir a la unidad es contar con PCR negativo.

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, el gerente de la empresa, Sebastián Herrera, destacó que es un día muy importante para todo el personal porque “comenzamos con los servicios provinciales”.

“Iniciamos con cinco servicios: Clorinda-Formosa (y viceversa); Formosa-General Belgrano; Formosa- General Güemes; Formosa-Ingeniero Juárez y Formosa-El Colorado”, aseveró y agregó que estos corresponden a los servicios de una primera etapa y que conforme pasen los días se evaluará la demanda de pasajeros para sumar otros más.

“Contamos con un protocolo, primero en la reducción de venta de butacas, segundo que es lo más importante para el cual los conductores fueron instruidos y capacitados, es que no pueden viajar pasajeros si no tienen el hisopado negativo, es fundamental tener eso para subir a la unidad”, destacó.

Asimismo aclaró que “solo con el test rápido pueden subir, el tema de la vacunación no lo controlamos nosotros”.

Resaltó que para poner el servicio a funcionar, debieron traer unidades de otros lados. “Las unidades que estaban acá no estaban en condiciones, se hizo una inyección de unidades que se trajeron de otras provincias las cuales cumplen con todos los requerimientos técnicos para la prestación del servicio, son ocho las unidades que llegaron para cumplir con los servicios”.

También explicó que “hubo un aumento de tarifas en base a lo que autorizó el transporte de la provincia, la referencia es en kilómetros, el incremento que tuvo el kilómetro es casi del 42% que impacta aproximadamente en $1,20 más por kilómetro, en base a eso se calcula el pasaje”.

Con respecto a la deuda que la empresa mantiene con los choferes y que derivó en diversos reclamos por parte de los trabajadores, explicó que “eso está a cargo de la oficina de Legales, no tengo mucha injerencia en el tema porque estuve abocado más en la puesta a punto del servicio, lo que sí quiero destacar es el acompañamiento, compromiso y las ganas de trabajar de la gente de Godoy, me sentí acompañado desde que llegué y el empuje y las ganas de trabajar que tienen es muy bueno, eso me motiva muchísimo a mí”.

“Estamos muy contentos con esto, muy expectantes todos los empleados, le pedimos a la gente que confíe en nosotros, es muy difícil arrancar, venimos de mucho tiempo de estar parados, seguramente surgirán algunos inconvenientes propios de tanta inactividad, pero vamos a trabajar para resolverlo de manera inmediata”, finalizó Herrera.

Compartir

Linkedin Print