Transporte: Olivera pide que vacunen a los choferes y aumenten la cantidad de colectivos en las calles

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, el concejal capitalino Fabián Olivera se refirió a la situación del transporte urbano, insistió en la necesidad de vacunar a los choferes y aumentar la cantidad de colectivos en las calles; además alertó que si la provincia no interviene habrá complicaciones en el servicio, ya que la empresa anunció que pagará los sueldos en cuotas.

“Ante el anuncio de la empresa va a tener que intervenir la provincia, porque es la que no deja trabajar y por ende no facturan, tienen que ver la situación de la empresa que trabaja al 20%”, aseveró.

Asimismo expuso que se debe avanzar con la vacunación a los choferes porque son “esenciales” y poner mayores número de colectivos en las calles ya que “si hay más gente en las paradas hay más acumulación de pasajeros”.

