Transporte urbano: sin paro, pero con reducción del servicio por falta de gasoil

Uno de los gremios que nuclean a los trabajadores de Crucero del Sur, informó que no adherirá a la medida de fuerza de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y que el servicio se presta con reducción de unidades por falta de combustible. «Es una cosa de no terminar», expresó Javier Oviedo, Secretario General de la UCRA, al Grupo de Medios TVO.

«Me pusieron en conocimiento de que hasta el momento hay una reducción del servicio a raíz de la falta de combustible por parte de la empresa. Es una cosa de no terminar, hasta tanto no se solucione la situación del transporte», agregó al respecto el gremialista de la Unión de Conductores de la República Argentina (UCRA).

Las declaraciones de Oviedo, se dieron en medio de una medida de fuerza a nivel nacional decretada por la UTA que luego fue suspendida por una conciliación obligatoria dictada por las autoridades nacionales. El paro estaba previsto entre las 22 horas del martes y las 06 del miércoles.

En ese sentido, Oviedo señaló que «hemos tomado la decisión de no adherir porque el que sale beneficiado en este reclamo es el AMBA, las provincias no tienen ningún tipo de beneficio. No entiendo cuál es la medida de fuerza que se hace porque consideramos que si hay un reclamo tiene que ser equitativo entre todas las provincias, no solamente un sector, entonces entendemos que no es factible adherirnos a algo del que no vamos a sacar ningún tipo de beneficio».

La decisión que había adoptado la UTA se dio en medio de una afectación del transporte debido a la falta de gasoil. En Formosa, el gremio indicó que existe una reducción del servicio debido a ello.

«Tengo entendido que entre 20 y 26 coches andan por la calle, la verdad genera inquietud y preocupación esta situación. Entendemos las crisis que está atravesando el transporte a nivel nacional pero también vemos que la mayoría de las provincias de la región le han dado una solución a esta problemática, únicamente Formosa está en esta situación que estamos atravesando», dijo Oviedo.

Además cabe señalar que la empresa prestataria del servicio, aún mantiene algunas deudas con los trabajadores como la segunda parte del aguinaldo que debería abonarse en los próximos días.

De esta manera, la problemática de transporte pareciera continuar por un tiempo más. «Tanto los trabajadores como los usuarios se llevan la peor parte al no tener un servicio adecuado como corresponde» concluyó Oviedo.

