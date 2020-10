Transporte punto a punto: “No van a competir con remises ni colectivos”

Compartir

El jefe de Gabinete de la Municipalidad, Mauricio Nadalich, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre el proyecto de ordenanza aprobado en la última sesión del Honorable Concejo Deliberante por el cual se brindará una nueva modalidad de transporte “de punto a punto” en la ciudad con el fin de ofrecerle otra opción al usuario.

“Lo que fue aprobado a futuro va a ser reglamentado por la Subsecretaría de Transporte, por ahí quieren generar una controversia con esto que no viene a competir ni con los remises ni con el transporte público de pasajeros, esta es una metodología que existe en otras ciudades donde conviven todos los sistemas y no se quitan uno con otros porque el que es usuario del transporte continúa siendo, pero se dan muchas circunstancias, hay ciudadanos que tienen automóviles y por ahí con este sistema punto a punto muchas veces pueden dejar el auto en sus domicilios y utilizar este transporte para ir y volver a su ámbito laboral, es diferente al remis que tiene una circulación ya que este sistema de punto a punto tiene una única ruta de circulación, en cambio los remises te pueden llevar a cualquier lado, pueden llevar hasta la casa de los usuarios”, explicó.

“Esto es algo que viene a complementar algo que ya existe que es el transporte público, los taxis y remises, hay que reglamentarlo, cuando se reglamente estarán todas las obligaciones que tengan que cumplir estas unidades para poder prestar el servicio como corresponde, establecer cuáles son las vías de circulación permitidas con este fin, no van a tener paradas intermedias, salen de un punto a otro con horarios fijos, se ha evaluado dentro de todo lo que es el área de transporte cómo se lleva adelante en ciudades más grandes como Córdoba, Buenos Aires, Rosario y que tienen su utilización y realmente funcionan bien. En Formosa muchos utilizan por ahí el auto que complica mucho, el casco céntrico quedó reducido en cuanto a la infraestructura para la cantidad de autos que hoy llegan al centro y esta es una forma de transporte en la cual aquellos usuarios que tengan capacidad para pagar más de lo que sale un boleto de colectivo lo usen, esto no tiene subsidios por eso es diferente al transporte público de pasajeros, pero a lo mejor aquellos usuarios como los empleados del Poder Judicial que viven en el barrio Incone por ejemplo pueden usar esto como un servicio diferencial y directamente van a tener un punto fijo, una parada y evitar usar el auto como lo hacen hoy en día donde además encontrar estacionamiento complica mucho o satura el casco céntrico”, detalló.

De la misma forma Nadalich aseguró que “para poner en funcionamiento esto va a llevar su tiempo, estamos en una situación compleja, hoy el transporte público está con restricciones, funcionan bien porque también quisieron salir a hablar de que funciona mal, pero el transporte público está funcionando en base a las restricciones a nivel nacional, cumpliendo con estos lineamientos de los protocolos es como está funcionando y lo hace en el horario que se determinó y que está autorizado, por ahí quieren salir a decir que esto es algo por el fracaso del transporte público, pero está funcionando con protocolo y las medidas que están exigibles”.

“Hoy estamos ante una situación en la cual el transporte urbano tiene sus restricciones en la manera en la que puede cargar pasajeros con el distanciamiento, esto viene a complementar, va a tener su reglamentación, no tengo datos certeros de en cuánto tiempo, pero es algo que ya quedó determinado, hay que seguir trabajando y dejarlos tranquilos, con esto no se ataca al transporte que tiene su grupo de gente, los usuarios no van a cambiar, tienen las paradas, el único que tiene subsidio a nivel nacional y provincial, tampoco afecta a los remises porque el servicio que brindan ellos o los taxistas no es igual, por ahí van a querer confundir a las personas como que se está generando algo en contra de un sector y no es así”, aseveró.

“En el transporte público los costos son diferentes, el colectivo tiene un valor mínimo y los costos que tiene el servicio diferencial son más elevados al no estar subsidiados, además no van a tener paradas como tiene la línea del transporte público, esto no los va a reemplazar a ellos porque el transporte público en todos lados está subsidiado y esto es cubrir un sector que hoy no tiene ningún tipo de cerca, tampoco lo estamos viendo como una alternativa porque el transporte va a seguir existiendo, tampoco se va a afectar, siempre estamos viendo cómo podemos ir mejorando, trabajando en conjunto con los trabajadores y con la empresa, por ahí se puede llegar a confundir esto, generar como que hay una alternativa, hay un sector grande que existe en otras ciudades, no es que lo improvisamos, se tomó como dato certero otras ciudades que desde hace años lo tienen implementado y donde funcionan muy bien y no compiten entre ellos, son específicos, hay una realidad también y es el que el tenía una trafic no estaba regulado, ahora va a estar regulado, las condiciones para que pueda funcionar van a ser muy exigentes, no es que cualquiera va a poder circular, por ahí lo que generan es que se va a precarizar el transporte público y no es así,”, aseguró Nadalich.

“Un dato importante que el intendente Jofré cuando ya había hablado con el dueño de Crucero del Sur le comentó que quería algún tipo de servicio diferencial sin subsidios, hay gente que por ahí tiene una capacidad económica y muchas veces teniendo un servicio diferencial puede ahorrar mucho tiempo para llegar a su trabajo, tiene la capacidad económica de poder pagar un poco más y puede funcionar tranquilamente, llegado el momento cuando se reglamente y estén las condiciones bajo las cuales pueda funcionar, está abierto para todos, no es restrictivo, si la empresa o cualquier empresario puede prestar el servicio y que le cierren los números y le sirve, se permite, no es que se ataca o se va en contra de alguien”, explicó

Para finalizar se refirió a la posibilidad de implementar este nuevo servicio lo más pronto posible, “con la cuestión del coronavirus todo es muy cambiante, nosotros gracias a Dios tenemos un status sanitario que no existe en otros lugares donde quizás todo estaba permitido y volvieron a fase 1 porque cambia de manera constante, no es algo que se pueda manejar, debemos cuidarnos, usar los medios preventivos que son el barbijo, alcohol en gel, distanciamiento social, tratar de evitar aglomeración de gente, son elementos que nos van a permitir seguir con este status sanitario que tenemos hoy. Esta ordenanza que salió ahora tiene que ir a reglamentación y seguramente se van a estudiar todas las circunstancias que ameriten y evaluar el momento en el cual se pueda reglamentar y que se cumpla con todos los requisitos del protocolo”.