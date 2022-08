Transporte urbano: advierten que debido al malestar de usuarios continúan las agresiones a choferes

Compartir

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el secretario general de la UCRA Formosa, Javier Oviedo contó que a raíz del malestar que genera la reducción del servicio del transporte urbano de pasajeros choferes de las unidades fueron agredido física y verbalmente; ante esto sostuvo que hay preocupación y pidió que provincia, municipio y empresa prestaría se sienten a dialogar en torno a una política seria de transporte para dar respuestas a los vecinos. «Ni el pasajero ni el trabajador pueden tolerar esta situación, esperamos soluciones», sostuvo.

«A raíz de la situación, de la reducción del servicio a causa del combustible se generan varias cuestiones, en primer lugar, está el malestar de la gente por la prolongada espera lo cual es transmitido hacia la cara visible de la empresa que son los choferes quienes constantemente reciben agresiones verbales y físicas», comenzó diciendo.

«Es algo muy preocupante, pedimos que las autoridades tomen cartas en el asunto para dar solución a la problemática», siguió diciendo Oviedo.

Cuando se le preguntó por la respuesta que dieron desde la empresa indicó que «en el día de hoy -por ayer- mantuve una charla con los directivos de la empresa para que tratemos de solucionar rápidamente la problemática del combustible, porque si esto sigue así vamos a tener que tomar una decisión que no queremos que es la medida de fuerza, porque no podemos arriesgar a los trabajadores a que sean agredidos».

Seguidamente contó que desde la empresa «tomaron nota de nuestro pedido» y que además «pusimos en conocimiento a la municipalidad para que se busque una solución; a la vez al gobierno provincial que no es ajeno a lo que sucede le pedimos que se siente a discutir sobre esta crisis del transporte».

«La Provincia, el Municipio y la empresa prestataria tienen que sentarse a hablar de esto y buscar una solución, así como lo hicieron las otras provincias de la región», sentenció.

Asimismo, indagado por cuál sería la solución, el gremialista respondió que desde un principio hizo hincapié en una auditoría para ver cuál es el punto en cuestión, porque «tenemos que estar seguros de cuál es la situación económica de la empresa prestaría para hablar si hay déficit o no y trabajar sobre eso; pero esa es una cuestión que la tiene que trabajar el gobierno provincial, municipio y la empresa, y en base a eso ver cuál es la realidad, qué falta, si alcanza o no para el combustible, etc».

«Es necesario que se discuta una política seria del transporte para darle una solución al pasajero que es quien padece la espera prolongada en la calle, y de paso al conductor», señaló.

Finalmente, Oviedo reiteró que «ya pusimos en conocimiento a las autoridades competentes, y ahora depende de la voluntad política que tengan para resolver esta situación; ni el pasajero ni el trabajador no pueden tolerar más que sigan sucediendo este tipo de cosas».

