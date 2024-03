Transporte urbano de pasajeros: «Hay que calmar esa información de que Crucero se va en 180 días»

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, el concejal capitalino y presidente de la Comisión de Transporte del HCD, José Delguy se refirió al trascendido de que la empresa Crucero del Sur se iría de Formosa en 180 días e indicó que si bien la situación del transporte es muy delicada por la quita de los subsidios, el Ejecutivo municipal junto a los demás actores involucrados están evaluando alternativas por lo cual es importante “calmar la información que Crucero se va” ya que genera mayor incertidumbre, no solo en los trabajadores que dependen de esa fuente laboral sino también en los vecinos que utilizan este medio de transporte.

“En base a la información que tiene la prensa puntualmente lo que hice fue hablar con el Ejecutivo, con el Intendente y también con el Auditor de la empresa para saber qué es lo que pasa”, comenzó explicando el edil.

Seguidamente señaló que “se adelantó una noticia de que se iría la empresa de Formosa, con quienes hablé me manifestaron que no es así, que el propietario de la empresa vino a hablar con el Intendente y demás autoridades buscando un acercamiento entre las partes y evaluar alternativas para poder resolver la problemática del transporte público de pasajeros”.

“No debemos olvidar que en la Argentina y en el mundo los subsidios al transporte son muy importantes por el servicio que se presta; en este caso puntual hay que aclararle a la gente que realizar la quita de subsidio de un día para el otro obviamente que va a perjudicar a toda empresa que está acostumbrada a eso y va a afectar a los salarios de los trabajadores”, continuó diciendo Delguy.

Consultado si es que la empresa se va en 180 días como trascendió en diversos medios de comunicaciones locales respondió: “la realidad es que el transporte está en una situación mayormente critica a lo que estábamos en meses anteriores. Hay que calmar esa información que está dando vuelta de que en 180 días se va”.

Agregó que “acá hay una cuestión muy clara y es que tenemos un gobierno municipal que encabeza el Intendente Jorge Jofré, que va a estar encima de esta problemática. Por medio existe un contrato y por eso están los representantes legales de cada lado, vamos a estar luchando para que el vecino no la sufra y obviamente se resuelva la cuestión. Hay que ser realistas con la gente, marcar con información certera, y no generarle más incertidumbre de la que ya tienen”.

UCRA Formosa

Por otro lado, Javier Oviedo, secretario general de UCR Formosa, comentó: “ambos gremios, autoridades municipales y directivos de la empresa acá nos reunimos. Lo que nos dijo Crucero es que no cuentan con los fondos para hacer frente a la situación salarial de los trabajadores, y también que la situación de las unidades está bastante complicada”.

“No hubo respuestas a nuestra expectativa, a la cual esto nos deja prácticamente a la voluntad de los trabajadores salir a trabajar con todas las unidades posibles para recaudar y sostener la fuente laboral y el salario de los trabajadores”, añadió.

Finalmente, el gremialista fue consultado si es que les dijeron que la empresa se quiere ir, a lo cual respondió que “ellos en ningún momento manifestaron que se quieren ir, nosotros les hemos consultado, dijeron lo contrario, pero si nos dejaron en claro que no tienen los fondos para hacerle frente a la situación actual”.