La hija del recordado Luis Alberto Spinetta y el actor se habían conocido cuando él protagonizaba la tira juvenil Verano del ‘98.

El pasado 19 de enero, Catarina Spinetta y Nahuel Mutti celebraron 24 años de amor. Y, por entonces, nada hacía prever que el final de la pareja estaría próximo a concretarse. Sin embargo, fue Ángel de Brito quien, en la edición de este viernes de LAM, por América, confirmó la separación de la hija del recordado Luis Alberto Spinetta y el actor, la cual se habría producido “en buenos términos”. ¿El motivo? Según el periodista, no sería otro que “el desgaste de la pareja”.

La actual DJ y el ex Verano del ‘98 se había conocido a fines de los ‘90, cuando el actor era considerado uno de los galancitos más buscados de la Argentina y tenía que salir a la calle con custodios por el asedio de los fans que lo veían a diario en la exitosa tira juvenil de Cris Morena. El flechazo fue inmediato y la relación se consolidó rápidamente. Al punto que, en 2001, ambos decidieron sellar su amor pasando por el Registro Civil. Y, como fruto de esa relación, tuvieron a sus tres hijos: Angelo (21), Benicio (19) y Justino (10).

“Si cierro los ojos recuerdo la sensación de nervios antes de nuestro primer beso y mi pregunta ¿y si nos damos un beso a ver si se nos pasa la vergüenza?. Que no termine nunca. Te amo, Nahuel”, había escrito Catarina este verano en su cuenta de Instagram para celebrar un nuevo aniversario de la pareja. Y acompañó el posteo con una tierna foto de los dos en la playa. Esa, sin embargo, fue la última publicación que hizo junto a Mutti.

En diciembre del año pasado, ambos habían sido sorprendidos por los fotógrafos mientras disfrutaban de unos días de descanso en Punta del Este junto a sus hijos. Captados por la lente de Teleshow, se los pudo ver en José Ignacio haciendo compras de alimentos saludables en un conocido mercado. Además, se detuvieron a degustar un rogel sin glúten con un vegan caramel frappuccino, tarta de cebolla caramelizada con jugo verde y cheesecake sin azúcar, con milkshake de palta y cacao. Luego, llegaron a la playa Mansa con sus bolsos, relajados, y poniendo una lona sobre la arena para reposar tranquilos. Mientras él se bronceaba, ella se dispuso a disfrutar de una caminata a orillas del mar uruguayo.

“Además de habernos casado y formar una familia, seguimos siendo amigos. Pasan los años y continuamos planeando y riendo juntos, bancándonos en las buenas y en las malas. Porque pasamos por todo lo que te puedas imaginar y nos conocemos hasta los huesos. Tenemos una unión almática”, había dicho Mutti a la Revista Gente años atrás.

En 2017, el actor y la DJ habían celebrado dos décadas juntos con un viaje a México, pero en esa oportunidad sin sus hijos. “Jamás nos habíamos ido tanto tiempo sin los chicos. Nos merecíamos unas vacaciones solos para descansar, reencontrarnos y redescubrirnos. El motivo fue muy romántico: con este viaje celebramos dieciséis años de casados y veinte de amor”, había contado Catarina a la misma revista. Y había agregado: “Somos padres muy presentes, de los que se ocupan y acompañan. Eso requiere un montón de horas y energía; por eso, decidimos tomarnos este tiempo de a dos, para adentrarnos en la pareja y descansar”.

