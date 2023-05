Tras 50 años en los escenarios, Aerosmith anunció su gira despedida: «¡Es hora de un último intento!»

La mítica banda ofrecerá 40 fechas en Estados Unidos y Canadá desde el próximo 2 de septiembre para decir adiós

Tras cincuenta años de actividad, la banda norteamericana Aerosmith anunció este lunes una gira despedida por Estados Unidos y Canadá con 40 fechas que comenzará el próximo 2 de septiembre en Filadelfia.

La banda dio a conocer la noticia a través de su página oficial con un video en el que simulan el caos que produce el rumor de la despedida, hasta que la banda (que ya había anunciado su retiro en 2017) confirma la información. “¡No es un adiós, es paz!”, señala una declaración conjuntamente de los miembros de la banda. “Preparate, vas a tener el mejor espectáculo de nuestras vidas”.

“Después de 50 años, 10 giras mundiales y tocar para más de 100 millones de fanáticos, es hora de un último intento”, dice la cuenta oficial de Twitter de la banda liderada por Steven Tyler junto a un flyer que contiene las fechas de la gira que terminará el 26 de enero en Montreal.

El concierto en Boston, la ciudad natal de la banda, está programado para la víspera de Año Nuevo. La banda norteamericana The Black Crowes abrirá cada función de la gira producida por Live Nation. Las entradas para los shows saldrán a la venta el próximo viernes por la mañana.

Emblema del rock norteamericano y artífice de numerosos hits, Aerosmith fue formada en Boston en 1970. Sus miembros son Steven Tyler, Joe Perry, Tom Hamilton, Joey Kramer y Brad Whitford. Según el sitio especializado Variety, Kramer no formará parte de esta gira para “centrar toda su atención en su familia y su salud”.

El anuncio de la despedida ocurre luego de que Steven Tyler enfrentara una demanda por abuso sexual. El músico estadounidense fue implicado indirectamente en una demanda, resultado de una supuesta relación que tuvo con una menor de edad durante la década de 1970.

La misma presentada por Julia Holcomb en Los Ángeles no expresa explícitamente el nombre de Tyler, pero según la revista The Rolling Stone, Holcomb hizo pública su experiencia con el cantante de Aerosmith en el pasado y la demanda cita las propias memorias del músico.

La revista resalta que en su libro autobiográfico Tyler narra que estuvo a punto de casarse con una “novia adolescente” y que los padres de ella firmaron un papel para que él fuera quien tuviera la custodia y así no fuera arrestado. Holcomb afirmó haber mantenido una relación con el cantante por tres años cuando ella tenía 16 años y él 25, y que se conocieron después de que Aerosmith diera un concierto en Portland, Oregón en 1973.

En el escrito la mujer acusa al cantante de “coaccionar” y “persuadirla” para que creyera que el abuso se trataba de una relación amorosa romántica. Y narra cómo fue que Tyler la llevó a una hotel y “realizó varios actos de conducta sexual delictiva con ella” la noche en que se conocieron, pese a que él era consciente de la edad de la demandante.

Holcomb describe que un año más tarde el cantante conseguiría su tutela al prometerle a sus padres que le daría una mejor vida que la que ellos hubieran podido ofrecerle, pero que Tyler no cumplió sus promesas, y en cambio la agredía y le proporcionaba drogas y alcohol.

La mujer también explica que a los 17 años quedó embarazada de Tyler y que este la presionó para que abortara en contra de su voluntad. Una vez que esto sucedió la joven se separo de él y viajó de regreso a Portland para dejar en el pasado dicha experiencia y comenzar una vida nueva.

