Tras 71 días de paro y 50 despidos, la justicia busca desalojar la manifestación en UNITÁN

Con más de 70 días de acampe, 50 despedidos y sin el pago de sueldos, la justicia busca desalojar a los trabajadores de la empresa que se encuentran en inmediaciones de la fábrica reclamando por mejoras laborales y advirtiendo que continuarán con la medida de fuerza. “Los compañeros dijeron basta de trabajo esclavo”, manifestó Nicolás Barrientos, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Tanino (STITA), al Grupo de Medios TVO.

“Llegó una orden de desalojo, la empresa nos acusa de que estamos bloqueando la fábrica y nosotros en ningún momento bloqueamos el acceso, sino que estamos ejerciendo nuestro derecho a huelga. Estamos haciendo una huelga pacífica, como lo estamos haciendo hace más de 70 días, y vinieron los del juzgado a constatar que acá no hay ningún bloqueo así que estamos en estos momentos tratando de arreglar este tema”, agregó Barrientos.

La orden la dictó la justicia local mientras en paralelo el conflicto ya está siendo tratado por autoridades del Ministerio de Trabajo de la Nación. Si bien existe la orden de desalojo, los trabajadores permanecen en inmediaciones de la fábrica ya que expresan no bloquear el ingreso de trabajadores administrativos como habría denunciado la firma.

“El miércoles tuvimos en Buenos Aires una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Nación para tratar de destrabar este conflicto y la empresa como siempre no se sienta a negociar; no podemos llegar a ningún acuerdo porque la empresa no se sienta a negociar y queremos dejar en claro que nosotros vamos a seguir nuestra huelga”, sostuvo el gremialista.

Hasta la fecha ya han transcurrido más de 70 días desde que inició la huelga y 50 trabajadores fueron despedidos mientras se acumulan las cartas documento, las intimaciones y falta de pago de haberes. El reclamo inició por mejoras salariales y condiciones de seguridad e higiene y ahora se encuentra con la mediación del Ministerio de Trabajo de la Nación tras el fracaso de las audiencias con la Subsecretaría de Trabajo de la provincia.

“Los compañeros dijeron basta de trabajo esclavo, de tener sueldos indigentes, de trabajar sin seguridad y con insalubridad, y ahora están intentando desalojar, vinieron a constatar que nuestra huelga es pacífica. Hay un solo policía y la oficial de justicia vino y está constatando de que no estamos bloqueando el acceso por ellos (la empresa) nos acusaron de que no permitimos el acceso al personal de comercio y es mentira. Los compañeros están firmes y como siempre decimos, nos quitaron tanto que ya nos quitaron el miedo”, finalizó Barrientos.

