Tras actas y amenazas de clausura, gastronómicos realizaron protesta

Ayer por la mañana, gastronómicos se manifestaron frente a la sede de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario, para repudiar lo ocurrido el lunes por la noche cuando personal del organismo en compañía de efectivos policiales, recorrieron los locales que estaban abiertos a modo de “protesta” y les realizaron actas de infracción, informándoles que si continuaban abriendo procederían a la clausura ya que solo están habilitados a trabajar viernes y fines de semana.

En ese sentido Ruth, propietaria de los locales Guapaletas y Green Cafetería, algunos de los que recibieron actas por abrir cuando no estaba permitido, contó sobre lo ocurrido el lunes.

“Llegaron alrededor de las 22:30 horas un policía y personal de Defensa al Consumidor, trajeron un acta y nos dijeron que si estábamos en disconformidad no lo firmemos, no nos explicaron mucho, nos mostraron el acta y decía que estábamos causando riesgo a las personas que estaban consumiendo en el local y a la sociedad y les dije que no podía firmar eso porque no era así, en el local había una mesa con 4 personas que eran madre y padre con sus hijos chiquitos que estaban asustados porque llegó la Policía con sirena, lo que vivimos fue una situación muy incomoda”, expresó.

“Los fines de semana solo cinco mesas puedo sacar por el espacio físico que tengo y si así no puedo causar riesgo menos un lunes, martes o miércoles cuando hay menos gente, es imposible, quién va a firmar un acta que diga este tipo de barbaridad, no estamos causando ningún riesgo”, aseveró.

“Nosotros cumplimos el protocolo todos los días, no porque el lunes no haya controles nos relajamos, cumplimos con alcohol en gel en las mesas, la temperatura, la distancia, 4 personas por mesa y en las mesas más chiquitas dos personas”, detalló.

Asimismo ironizó con que “pareciera que solo entre semana sale el virus, no pude leer bien el acta pero decía que si la apertura era algo reiterativo causaba la clausura”.

Ante lo ocurrido señaló que decidió no sacar más mesas debido a la situación de incomodidad que genera en los clientes. “Ya no saqué más mesas, hasta que esto no se solucione necesito respuestas por eso convocamos a la marcha para tener una respuesta, si sigo abriendo me van a clausurar el local y no tengo plata para levantar la clausura. Pedimos trabajar todos los días para poder juntar como sea y seguir remontando el negocio”, expresó.

Lamentó además que en todo este tiempo no haya habido diálogo con las autoridades del gobierno, “nunca hubo comunicación con nosotros, pusieron protocolos que aceptamos, pero ya va mucho tiempo de ‘prueba piloto’, se vio que una persona no puede contagiarse por tocar un producto, ya pasamos ese tiempo, es momento de que hablen con nosotros o nos pongan otro tipo de propuesta, que nos llamen porque estamos dispuestos a hablar”.

“No saben lo que estamos pasando, el pago de los sueldos no es todo, tenemos costos elevados de luz, no es la solución darnos plata y tampoco queremos que lo hagan, nosotros necesitamos trabajar, nos criamos trabajando, no queremos vivir del Estado por eso tenemos un negocio independiente”, dijo.

Destacó además que los clientes “acompañan muchísimo, siempre nos demostraron que necesitan salir a recrearse, el acompañamiento siempre estuvo”.

De no cambiar esta situación, advirtió que “todo va para abajo, no acompañan al crecimiento y es una lástima”.

UTHGRA

Seguidamente Eusebio Salinas, de UTHGRA, se quejó por la situación que atraviesan trabajadores del sector.

“Si empiezan a clausurar negocios se verán afectadas las fuentes laborales por eso queríamos llegar a sentarnos a hablar antes de que pase todo esto, pero no nos convocan. Hablé con el ministro y quedó abierto el diálogo, vamos a ver si nos convocan, si quieren solucionar las cosas debemos hacerlo, para que pase esto nos tienen que llamar y dialogar”, expresó.

“Estamos preocupados por la gente de boliche y servicio de catering que cumplió un año sin trabajar y nos preocupa, queremos ver si se puede oxigenar esa franja que por lo visto no va a volver por los casos que van en aumento”, señaló.

“Si mañana mismo empiezan a cerrar toda, la gente va a quedar sin nada, queremos ver la posibilidad de llegar a buen término, pero no pasa nada, hablamos pero no hay solución”, lamentó Salinas.

AEHG

De la misma forma desde AEHG-FORMOSA (Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de la provincia de Formosa) expresaron su repudio “de manera determinante” ante el “amedrentamiento registrado durante los operativos realizados por la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Usuario en conjunto con la Policía de Formosa. Todos los locales gastronómicos que se encontraban con atención al público con mesas, a modo de protesta, fueron visitados”.

Asimismo negaron que “durante los mismos se haya amenazado o violentado de manera alguna a los inspectores que acudieron a los locales gastronómicos inspeccionados, y ratificamos de manera firme que los propietarios y empleados se encuentran ejerciendo hace casi 20 días el derecho a la protesta el cual es constitucional y está amparado por la ley de la Nación”.

Seguidamente informaron que “presentaremos los correspondientes descargos ante organismos oficiales, dentro del plazo que nos ha sido otorgado (5 días hábiles), y consideramos que cualquier medida realizada de manera anticipada será considerada como un gesto de arbitrariedad por parte de las autoridades”.

“Consideramos que la imputación por violar al artículo N° 5 de la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor, que se nos atribuye, constituye una decisión del todo arbitraria, debido a que de ninguna manera los gastronómicos estamos poniendo en peligro la salud de nuestros clientes y de la ciudadanía, como se señala. Al contrario: trabajamos cumpliendo a rajatabla los protocolos sanitarios que el mismo Consejo de Atención Integral de Emergencia COVID 19 “Dr. Enrique Servián” ha autorizado debidamente”.

Denunciaron además que “existe una desigualdad y cierto ensañamiento en contra de los gastronómicos, ya que otros sectores comerciales fueron autorizados a trabajar todos los días de la semana, mientras que bares y restaurantes están limitados a hacerlo únicamente 3 días. Pedimos que esta situación sea expuesta y tratada en las mesas del Consejo”.

Informaron también que “mantendremos la apertura de bares y restaurantes a modo de protesta cumpliendo de manera rigurosa los protocolos sanitarios, como siempre lo hicimos hasta que seamos escuchados. Reclamamos que las autoridades nos convoquen a una reunión para destrabar este conflicto”.

“Consideramos que el virus circula todos los días, y no de lunes a jueves como quieren hacernos creer. Si podemos trabajar de viernes a domingo, podemos hacerlo toda la semana, cumpliendo los protocolos. La prueba piloto ha sido superada hace meses, y constituye un acto hipócrita no permitirnos abrir al público todos los días, como reclamamos hace meses”, finalizaron.

