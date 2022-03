Tras alejarse del periodismo, Juan Miceli regresa a la televisión en un rol inesperado

Compartir

“Dejo (el periodismo) por un tiempo, pero no creo que sea definitivo. Sí es cierto que me tomo unos meses, pero no creo que deje la carrera. Ahora estoy en Necochea donde nací y tengo parte de mi familia y amigos, pero llevo casi 30 años de noticieros y hace rato quería hacer un paréntesis. Mientras tanto voy a avanzar con el paisajismo y la jardinería que son mi otra pasión. Ojalá pudiera unir las dos cosas”, dijo hace dos años y medio el conductor Juan Miceli. Finalmente pudo cumplir su sueño de juntar sus dos pasiones y en semanas nada más, regresará a la televisión, ya no en el rol de presentador de noticiero, sino como paisajista.

Quien fuera la cara de los noticieros de TN y luego de la Tv Pública, formará parte del nuevo reality de El Trece, El hotel de los famosos, que contará con la conducción de Pampita y del Chino Leunis. El ¿ex? periodista se encargará de la jardinería del hotel que será atendido por ocho participantes famosos y en el que se alojará otro tanto. Además, lo acompañarán Gabriel Oliveri quien será el Gerente del hotel, Christian Petersen el cocinero y José María Muscari será mediador para ayudar a los famosos en la convivencia.

En diálogo con Por si las Moscas, por La Once Diez contó sobre el nuevo desafío: “Yo no fui nunca audiencia de reality pero tampoco quiero ser prejuicioso con los famosos. Prefiero valorar la actitud de trabajo, de innovación, de impulso, de esfuerzo. Yo soy de la old school. Con actitud, los resultados aparecen”.

¿Cómo será su rol? “Yo tengo asignados unos pocos días, algún día trabajan conmigo que les doy las instrucciones y después ellos con eso trabajan. Puede ser un golazo y me pidan que vaya todos los días o capaz no rinde y pasa rápido mi participación. Los famosos son 8 huéspedes y 8 que atienden el hotel y esos grupos van a ir cambiando. Conmigo van a podar, hacer arreglos, plantar una huerta, entre otras cosas. Me interesa que se vea la actividad para que se difunda la jardinería porque lo hago desde un lugar de difusión, porque quiero impulsarla en general y en todos lados”.

Entre los confirmados para formar parte del ciclo están Alex Cannigia, Rodrigo Noya, Imanol Rodríguez, Leo García, Walter Queijeiro, Chanchi Estévez, Martín Salwe, Pato Galván, Silvina Luna, Militta Bora, Majo Martino, Sabrina Carballo, Lissa Vera, Matilda Blanco, Kate Rodríguez, Melody Luz.

Hace un tiempo el también técnico en Producción Agropecuaria habló con Infobae sobre su decisión desde el 2019 de dedicarse al paisajismo y a la jardinería: “El proyecto empezó hace unos ocho años cuando empecé a notar que entraba en una etapa del periodismo en la que sentía cierta insatisfacción. Yo soy naturalmente de proyectar mucho y, si bien es cierto que el tiempo no se puede comprar, considero que se puede administrar o tratar de manejar. Se me iban a pasar los años conduciendo un noticiero y me parecía que quería probar otra cosa”.

Así nació su emprendimiento dedicado diseño de jardines y paisajes. “Yo soy de Necochea y desde chico tuve contacto con el campo. Se ve que me volví a conectar con eso, con lo natural. El mar, la meditación, el campo, la música y la astronomía son mis pasiones. Me doy cuenta que siempre giro alrededor de esos mundos”.

