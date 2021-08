Tras audiencia en al Defensoría, vecinos del B°Laura Vicuña levantaron corte de ruta

Compartir

Vecinos del barrio Laura Vicuña cortaron la autovía de la RN11, en el acceso a la ciudad de Formosa en reclamo por los retornos de la obra que consideran inseguros y deben hacer varios kilómetros para ingresar.

Los manifestantes, frente al aeropuerto El Pucú procedieron a la quema de neumáticos, lo que impidió el normal aterrizaje de aviones, además de la colocación de ramas y otros objetos que produjeron largas filas de vehículos livianos y camiones de cargas.

Ante esta situación, el Defensor del Pueblo Dr. José Leonardo Gialluca los convocó ayer al mediodía una Audiencia de Mediación, donde fueron recibidos además por la jefa de Vialidad Nacional Ing. Elizabeth De Ferrari, el secretario Letrado Dr. José García, el representante de la Defensoría del Pueblo Nación Dr. Julio Santander y el asesor Dr. Sánchez Leonardo. Además a participaron los vecinos Rivas José, Giménez Víctor, Galeano Natalia, Olivera Carmen, Vitonti Valerio, Valenzuela Daniel, Irala Nelson.

En la misma, se les hizo entrega de documentación, en la cual consta la firma de un -Acta Acuerdo- por parte del gobernador de la Provincia de Formosa Dr. Gildo Insfrán y el ministro de Obras Públicas de la Nación Dr. Gabriel Katopodis, “para la realización de obras complementarias en la sección de autovía, que no han sido contempladas o han sido recortadas por el Gobierno Nacional anterior y cuyo financiamiento estará a cargo de la DNV”.

Asimismo, la Jefa de Vialidad Nacional, informó que, “la obra -Proyecto y Construcción de Autovía y Multitrocha de la RN Nº 11, aún no ha sido liberada al tránsito, pues restan ultimar detalles de ejecución para proceder a su habilitación total”.

Añadió la funcionaria nacional que “la RN Nº 11 en su acceso a la ciudad de Formosa, era una ruta clasificada como camino rural de calzada indivisa y de una trocha por sentido de circulación”.

“Se trata de una ruta troncal vertical, siendo una de las más importantes de la provincia desde la perspectiva de la integración territorial y no posee corredor alternativo. La composición del tránsito vehicular y su proyección futura al año 2043, hicieron necesario reformular el proyecto y para esto se realizaron estudios que determinaron la necesidad de ejecutar una autovía, lo que significó elevar su jerarquía vial pasando a un trazado de mayor complejidad, en la que se busca, que la seguridad sea la consideración primera”, explicó.

Además aclaró que “una vez habilitada contará con todos los servicios y sus accesos para así lograr un mejor tránsito y evitar disminuir la gravedad de los accidentes sobre la calzada y sus costados”.

“En este contexto y a fin de dar una respuesta inmediata al reclamo, se determinó que se darán inicio a una serie de obras para llevar al lugar de la protesta caños, tierra y otros elementos, para la construcción de manera provisoria de un ingreso al barrio Laura Vicuña, donde se tendrán en cuenta también la existencia de curvas en la zona”, sostuvo.

El Ombudsman Provincial hizo entrega a todos los presentes el Acta que surgió como consecuencia, “del consenso absoluto entre las partes, donde los vecinos conocieron las respuestas inmediatas y las futuras obras complementarias que serán llevadas adelante, -no solamente en ese barrio, sino en todos aquellos que hayan quedado cruzados por la obra de la autovía; decidiéndose que cada 30 días, las partes se reunirán para evaluar el estado de situación del lugar”.

