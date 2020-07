Tras audiencia en el Juzgado Federal esperan resolución sobre formoseños varados en Chaco

Compartir

Linkedin Print

Ayer se llevó adelante una audiencia en el Juzgado Federal para tratar la situación de los formoseños varados en la provincia de Chaco. Por presentación de los abogados Carlos Lee y Fabricio Villaggi Nicora, el juez Fernando Carbajal convocó también al ministro de Gobierno, Abel González y a la fiscal de Estado Stella Zabala de Copes, quienes participaron por videoconferencia. Durante el encuentro el Magistrado pidió al ministro que explique cuál es el motivo epidemiológico por el cual las personas no pueden ingresar y realizar la cuarentena en Formosa.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el Dr. Lee indicó que “nosotros hicimos una presentación de hábeas corpus a través de una amenaza que existe de privar de libertad si ingresa a Formosa nuestro representado que se llama Diego Andrés, y lo hicimos extensivo para las otras personas que están varadas en Puerto Eva Perón que son las 7 que quedaron luego del ingreso de las 14 personas anteriormente”.

Agregó que el Juez entendió que “nuestra presentación tenía que ver con Diego Andrés, pero que íbamos a tratar puntualmente los hechos”.

“La Fiscal de Estado hizo la defensa por parte de la Provincia de Formosa; trajo temas que nada tienen que ver con el planteo que hacíamos sobre una supuesta denuncia que realizaron sobre nuestro representado, que no era el eje de la discusión. Nosotros hablábamos de una amenaza por parte del Estado a través de las fuerzas contra las libertades de Andrés; se fue por las ramas y no pudo explicar un montón de cuestiones que hacen a la salubridad y a las medidas preventivas, incorporó a estas 7 personas que se encuentran varadas con las 2900 que solicitaron el ingreso a la Provincia, sin contemplar que hace más de 30 días están a la vera de la ruta”, comentó el abogado.

Explicó que “nosotros decíamos que estas personas no se oponen a hacer el aislamiento de los 14 días, pero en lugares que estén en condiciones y no a la vera de la ruta”.

Lee añadió que piden el ingreso de las personas porque “no se entiende el hecho de que hayan ingresado a 14 y dejaran a estas 7; si hay lugar para el aislamiento obligatorio para ellos. Están pasando frio, no se alimentan bien, no tienen dónde higienizarse, no cuentan con energía eléctrica, etc. Hay un montón de factores que hacen más a una cuestión de solidaridad y humanidad hacia nuestros comprovincianos”.

“Estas personas están privadas de entrar al territorio formoseño siendo que nuestra Constitución Nacional nos permite el libre tránsito. Hay que tener bien diferenciada pandemia de cuarentena: lo primero es un mal que nos aqueja a todos y la cuarentena son decisiones que se toman en cuanto a la salubridad e higiene, en este caso no estamos hablando de eso, estamos hablando de privación de la libertad sin que sea emanada de una autoridad competente”.

“Otra de las cuestiones a la que hizo mucho hincapié la Fiscal de Estado fue lo referido a la competencia federal, dejando de lado lo que está establecido porque la salud pública es de orden nacional, el Art 205 es netamente competencia federal y así lo dijo la Cámara de Apelaciones de Chaco donde ellos no se opusieron al fallo que decretó la competencia federal en estas cuestiones”, agregó.

“Un capricho”

Consultado por la postura del ministro González de no dejarse “intimidar” por una “operación mediática” aseveró: “es un capricho, porque dice que los medios masivos de comunicación están amedrentando entonces no deja entrar a nadie”.

“Está a la vista que es una cuestión caprichosa y no de humanidad, justamente de aquellos que dicen defender los derechos humanos”.

A continuación, el letrado se refirió a la defensa frente a Carbajal por parte del ministro: “dio su punta de vista, no pudo contestar a preguntas que le hizo el Juez sobre cuál era el riesgo epidemiológico de hacer ingresar a estas personas. Habló de un montón de cosas, pero lo cierto es que hace más de un mes hay 7 personas varadas en la ruta y la medida de ‘ingreso organizado’ no lo es porque está cerrada la frontera”.

“Se deben tomar las medidas, pero no impedir que puedan volver a sus casas, es una locura hacer una cosa como esta. Creo que se deben controlar los ingresos y luego llevar a un espacio físico a todas las personas para que hagan la cuarentena”, dejó en claro Lee.

Por último, ayer cada una de las partes expuso sus argumentos, por qué si y por qué no deben ingresar estos formoseños, ahora está presto a resolver el Juez quien próximamente emitirá su fallo al respecto.