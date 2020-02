Tras caída de cielo raso en galería de la EPES 95, la Directora llevó tranquilidad a la comunidad

Compartir

Durante el temporal registrado el martes último, la EPES N° 95 del barrio Illia sufrió la caída del cielo raso en un sector de la galería, y además en uno de los salones el split tuvo un desperfecto; esto generó preocupación en padres de estudiantes que asisten a dicha institución, por ende, la Directora del lugar, Nilda Insaurralde llevó tranquilidad dejando en claro que todo está subsanado. «Fue un día caótico, pero quiero aclarar que ya se está trabajando en el arreglo y no hubo ni hay riesgo para los estudiantes ni docentes», aseveró.

«En un momento de la tormenta evidentemente se embolsó una parte del cielo raso, no es el techo, y cayó una parte. Inmediatamente se comunicó con nosotros la gente de Educación Secundaria y el Director Eduardo Aguirre que de manera inmediata mandó personal para que vean -tanto a la mañana como a la tarde-; luego se comunicó Obras Públicas y en este momento ya nos están brindando soluciones», relató.

Y continuó: «no hay ningún tipo de riesgo, ni para los alumnos ni para los docentes».

«Vino la Policía de Tránsito, Bomberos y REFSA para verificar que no haya ningún tipo de riesgo», añadió la misma.

Reconoció además que la escuela funciona «normalmente» porque «es una parte del cielo raso y no hay riesgos para nadie. Solamente sucedió en la parte de la galería, adentro no pasó nada».

Consultada por el cortocircuito en el lugar dijo que «un split ubicado en uno de los salones de clases sufrió un cortocircuito, pero ya está todo subsanado».

«Tuvimos un día caótico, por suerte no pasó a mayores y ya está todo solucionado; a la mañana pasó lo del cielo raso y a la siesta lo del split», asintió.