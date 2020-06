Tras casos positivos de COVID-19, cambian protocolo de ingreso de camiones de carga

Compartir

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez, informó que a partir de la situación particular por la que atraviesa la Provincia con la confirmación de dos casos de coronavirus, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 aprobó un nuevo protocolo para el transporte de alimentos en camiones térmicos, alimentos no perecederos y cargas generales.

Durante la conferencia de prensa de este jueves del Consejo, el titular de la cartera económica provincial diferenció el transporte internacional, del transporte provincial y del extraprovincial, para quienes rigen protocolos diferentes.

En tal sentido, indicó que al formar parte Formosa del Eje de Capricornio tiene un tránsito proveniente de Chile, de otras provincias de la Argentina, Paraguay Brasil, de aquellos que cargan en los puertos de Buenos Aires, Santa Fe y Rosario, con destino Asunción o Brasil.

Precisó que en los últimos meses más de 5 mil camiones cruzaron por la Provincia con cargas internacionales y explicó que el protocolo con ellos es encapsularlos (sumar determinada cantidad de camiones) y escoltarlos hasta que llegan a la frontera. De esta manera, se evita que paren en estaciones de servicio ubicadas a lo largo de las rutas.

En cuanto a los transportes provinciales, el ministro sostuvo que sus propietarios y conductores son formoseños, citando el ejemplo de las empresas de gaseosas o las cadenas internacionales de supermercados que buscan y traen mercaderías de otras provincias. “Los tenemos identificados a todos los choferes, sus domicilios, sus celulares, se les hace un seguimiento todos los días y controles periódicos. Hay un protocolo específico para ellos que se está cumpliendo”, aseguró.

Ibáñez describió a los transportes extraprovinciales como todos aquellos vehículos que “vienen con carga a nuestra provincia. Algunos tienen un centro de distribución, como una firma frente al Aeropuerto, donde llegan los camiones, bajan las mercaderías y se retiran de la ciudad. También, están los que son extraprovinciales e ingresan con mercaderías y no tienen un centro de distribución sino que recorren la ciudad, los barrios, o las localidades del interior”.

El funcionario comunicó que a partir de ahora, entra en vigencia un protocolo para el transporte de alimentos en camiones térmicos, alimentos no perecederos y cargas generales que establece en primer término, la hoja de ruta del reparto de entrega obligatoria al ingresar a la provincia donde debe constar: procedencia, localidad, barrio, dirección, nombre y teléfono (celular o fijo) del comercio a visitar.

En segundo lugar, los elementos de bioseguridad con los que deben contar los choferes, acompañantes y personal de recepción de las mercaderías en cada comercio.

Ibáñez manifestó que desde el Consejo de Atención Integral de la Emergencia se solicita a las empresas expraprovinciales que ingresen mercaderías perecederas y cargas en general que no cuenten actualmente con centros de distribución para realizar las descargas y posterior reparto, que en el término de 15 días presenten una propuesta para la instrumentación de dichos centros.

Precisó que la finalidad de estas nuevas medidas es garantizar el menor tránsito posible dentro de los distintos barrios de la ciudad capital y localidades del interior provincial, evitando recorrer innumerables comercios con camiones que vienen de zonas donde existe circulación comunitaria de COVID-19.

Ante dudas y consultas, los distribuidores y comerciantes pueden solicitar información a la Subsecretaría de Desarrollo Económico a través del correo ssde@formosa.gob.ar , al teléfono 370 4436695, al número de celular 3704 540212 o al correo del Consejo, covid19@formosa.gob.ar