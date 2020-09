Tras cinco días de cierre de locales, el movimiento interno de Clorinda se va “normalizando”

Compartir

El contacto con el Grupo de Medios TVO, Walter Martínez, secretario de gobierno de Clorinda, se refirió a la situación de la “Segunda Ciudad” en el marco del bloqueo total durante dos semanas. “Después de cinco días donde todo estuvo absolutamente cerrado se produjo la apertura de los mayoristas hasta las 13 horas, el resto de los comercios pudo abrir hasta las 20 y después tenemos los delivery hasta las 23 horas”, informó el funcionario.

Seguidamente, Martínez expuso que la Municipalidad volvió a trabajar con normalidad y que “internamente el movimiento es ‘normal’, solo que no se puede salir ni entrar a nuestra ciudad como antes, aunque si puede ingresar todo aquel clorindense que así lo desee y tenga domicilio acá”, agregó.

“El bloqueo de nuestra ciudad es hasta el 14, nosotros estamos muy preocupados porque se han hecho más de 1.000 hisopados, sabemos que uno dio positivo pero del resto no tenemos noticias, suponemos que está todo bien; estamos ansiosos esperando eso”, comentó el funcionario municipal.

Asimismo contó que los ciudadanos acompañaron sin problema la medida, “esta es una ciudad netamente comercial, pero todos acataron el pedido de Intendente de cerrar por cinco días, a pesar de que sea muy difícil sostener porque hay mucha gente que vive el día a día”.