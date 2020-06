Tras confirmación de casos de coronavirus, son 34 los efectivos de la Policía que están en aislamiento

Compartir

El Comisario Manuel Oviedo, Jefe de División Relaciones Policiales de Formosa, confirmó que tras los casos positivos de coronavirus son 34 los efectivos de la fuerza que están cumpliendo cuarentena; de estos, 22 lo hacen en el Centro de Capacitación Integral Juan Pablo II y aguardan el resultado de los exámenes médicos que les realizaron el jueves. “El hisopado se le realizó ayer, y pronto tendríamos los resultados”, señaló al comenzar la entrevista.

Seguidamente contó que tras la confirmación del primer caso de Covid19 en la provincia “siguiendo un protocolo sanitario se aisló al personal policial que pudo haber tenido un contacto con la médica. En total son 7 efectivos que prestaban servicio en la Escuela de Cadetes y 5 en el control de Mansilla”.

El Comisario Oviedo confió que “el Comando Superior dispuso la ejecución de otros nuevos efectivos, con todas las medidas preventivas y de bioseguridad”; asimismo reiteró que el aislamiento es de manera preventiva porque “los policías no tienen contacto directo con las personas que están alojadas en los centros, adentro hay corredores sanitarios por donde tiene que circular el personal policial y auxiliares y otro por donde circulan los alojados”.

“Los mismos cuentan con los elementos de bioseguridad entonces es difícil que se contagien, no hay que olvidar que el contagio no es por aire sino por una superficie sólida”, finalizó diciendo el funcionario policial.